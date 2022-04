A frissen megalakult ZAC-ot 23 tag alapította és az alapok eleve adva voltak, hiszen a ZTE atlétikai szakosztály addig is szállította az eredményeket. Mégis éppen az önállóságra való átállás jelentette a legnagyobb kockázatot, hiszen harminc esztendeje még csak kevesen mertek erre vállalkozni a sportklubok közül. A megalakuláskor biztos alapot jelentett a négy építőipari cég (Zalakerámia, ZÁÉV, KÉV, TANÉP) támogatása, amely korábban is segítette az atlétikai életet. A klub végül háromszázezer forint készpénzzel indult, és 74 igazolt versenyzővel kezdte meg máig tartó pályafutását – tudtuk meg Szakály Istvántól, a ZAC egyik alapító tagjától, aki 28 esztendőn át az ügyvezető igazgatója volt a klubnak, jelenleg pedig elnöke.

– Már az alakulás évében Zalaegerszeg legelső helyi nevelésű és Egerszegen élő sportolóját tudtuk kijuttatni a barcelonai olimpiára – emlékezett vissza Szakály István az első nagy sikerre, amely már a ZAC nevéhez volt köthető.

Szakály István kezében a 20. évfordulóra készült könyv. Azóta újabb tíz esztendő telt el…

Forrás: Katona Tibor / Zalai Hírlap

– Kozáry Ágnes személye most is példaképe a megyeszékhely sportéletének és sportdiplomáciájának. A harminc év alatt összesen hat olimpián vettek részt a ZAC versenyzői, emellett számos felnőtt és korosztályos világ- és Európa-bajnoki résztvevőnk, több tucat válogatott és magyar bajnok sportolónk volt. Női csapatunk nyolcadik helyezett lett a Bajnokcsapatok Európa Kupáján. Kiváló nevelőmunkánkat általában minden évben tucatnyi edző biztosította. Az anyagi biztonságot pedig a remekül együttműködő elnökség kiváló összhangja, szorgalma tudta előteremteni.

A klub elnöke legtovább Tóth Zoltán volt, aki pontosan húsz évig vállalta ezt a felelősséggel járó funkciót, és a három évtized alatt több mint háromszáz egerszegi, zalai vállalkozás támogatta az egyesületet, amely 1993-tól 2004-ig Royal Sped-ZAC, majd 2004-től napjainkig Zalaszám-ZAC néven ismert a hazai atlétika körforgásában, de mint egy állandó és biztos szereplő. A versenyszervezésben is aktív egerszegi klub büszke lehet arra, hogy számos válogatott viadalt rendezhetett, megannyi országos bajnokságot. És két „kizárólagosság” is Zalaegerszeghez köthető: a zalai megyeszékhely az atlétikai vidékbajnokság gyakorlatilag állandó helyszíne, és az országos rendezésű „Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta?” tehetségkutató viadalnak is.

– A Royal Sped tulajdonosa, Németh Ferenc, később Kondor Zsolt támogatása meghatározó volt az első évtizedünkben, ahogy napjainkig dr. Szász Péternek, a Zalaszám első emberének a bizalma és kitartása is döntő jelentőségű a klub életében – jegyezte meg Szakály István, aki azokra is emlékezett, akik ma már nem ünnepelhetik meg a harmincéves évfordulót. – Sajgó szívvel emlékezem azokra az elévülhetetlen érdemeket szerzett alapítókra, akiknek a sors nem adhatta meg ezt a mostani pillanatot. Dr. Zumbok Ferencre, Kauzli Józsefre, Lukács Mártonra és Gyulai Gyulára gondolok. Két évvel ezelőtt az ügyvezetést át kellett adnom, de így, most már a Zalaszám-ZAC elnökeként is nagyon büszke vagyok az egyik felnőtt gyermekemre, a zalaegerszegi atlétikára.