A város közbiztonságáról is tárgyaltak a zalaegerszegi közgyűlésen

Megtartotta májusi közgyűlését a zalaegerszegi önkormányzat. A témák között szerepelt a kaszaházai közösségi tér kialakítása, a Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat bővítése és fejlesztése, a víziközmű beruházások megvalósítása 720 millió forint értékben, valamint a 2023-as közbiztonsági beszámoló, közölte Balaicz Zoltán polgármester. Elfogadták a 2023-as év költségvetésének zárszámadását. A gazdaság fejlődésének legjobb fokmérője a helyi iparűzési adóbevétel alakulása. Ez 120 százalékkal haladta meg az eredetileg tervezettet és végül 7,5 milliárd forint folyt be, ami az önkormányzat történetében rekord összegnek számít. A TOP Plusz programban 8,5 milliárd forint értékű fejlesztést valósíthat meg az önkormányzat 2027-ig. A város közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóban többek között az szerepelt, hogy a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság illetékességi területén a tavalyi évben az ismertté vált összes bűncselekmény száma enyhén emelkedett. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma emelkedett, amelynek oka, hogy a testi sértések, az alkalmi lopások, továbbá az online térben elkövetett bűncselekmények – csalások – száma is nőtt a tavalyi évben. Pozitívum, hogy a kapitányság illetékességi területén a gépjárművekkel kapcsolatos bűnözés megszűnt.

Járdafelújítás a zalaegerszegi Kinizsi utcában

Az elmúlt években az intézmények, illetve a közösségi terek fejlesztése mellett gondot fordítottak az utakra, járdákra, a parkolóhelyek bővítésére is Zalaegerszegen, a páterdombi városrészben. Ezt Gecse Péter alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője fogalmazta meg a Kinizsi utca 70-72/B. számú társasház előtti, járdafelújításáról tartott tájékoztatón. Az út melletti zöldfelületre telepített, és az évek során közel 15 méteresre megnőtt fenyőfák felnyomták a járdát, ami több pontján balesetveszélyessé vált. Emiatt a teljes felújítás elengedhetetlenné vált, ezt a Zala-Müllex Kft. végezte el. A 4,6 millió forintba került rekonstrukció részeként teljes szerkezetében újraépítették 58 méter hosszban, 1,8 méter szélességben a gyalogosok útját, mégpedig 20 centiméteres betonalappal, amire 4 centiméter vastag aszfaltréteg került. A munkálatok részeként a zöldfelületet is rendezték, ősszel pedig a környezetbe illő fákat ültetnek. Gecse Péter szólt arról is, hogy az elmúlt pár évben Páterdombon parkolókat újítottak fel és építettek újakat, ezzel kilencvennel bővült a férőhelyek száma.

Csatlakoznak az európai elhízás elleni naphoz és a kihívás napjához Nagykanizsán

Az európai elhízás elleni nap mellett a kihívás napjához is csatlakozik májusban a Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház. Az ingyenesen látogatható események részleteiről először Brünner Szilveszter, a kórház főigazgató-főorvosa beszélt. Elmondta: május 22-én az elhízás világnapja alkalmából városi fórumot tartanak az egészségügyi intézmény területén Nagykanizsa lakossága számára, felhívva a figyelmet az elhízással kapcsolatos problémákra. Megpróbálnak rávilágítani arra, miként kerülhető el a rengeteg betegséggel és szövődménnyel járó kórkép. Május 29-én a kihívás napján vesz részt a kórház egy csapata, az intézmény udvarára szervezik a programot. Ezeken a mozgás nyújtotta örömökre, a kórház egészségfejlesztésben betöltött szerepére hívják fel a figyelmet. Csatlakoztak a Széchenyi kihíváshoz is, melynek keretében ugyanezen a napon 10 órától a kanizsai Széchenyi-téren a város lakóit hívjuk sportolni, mozogni. Nekik szintén gyógytornász segít majd átmozgatni az izmaikat. Óvodásokat, iskolásokat, aktív korúakat és nyugdíjasokat is szívesen látnak.

Ki mit tud?-ot szerveztek a szépkorúaknak Keszthelyen

Első alkalommal szervezték meg a Ki mit tud? megmérettetést az Aktív Aranykor programsorozaton belül Keszthelyen. A versenyre a szépkorúak nevezhettek a városból és a környékből. 19 fellépő mutatkozott be a Balaton Színház Simándy termében. Énekes, táncos, hangszeres, verses és színpadi produkciókkal készültek a nevezők. A keszthelyiek mellett Monostorapátiból, Bókaházáról és Cserszegtomajról is érkeztek fellépők a rendezvényre. Az esemény részeként hirdették meg a Nagyi sütije versenyt is, melyre 23 finomság készült. A megmérettetést hagyományteremtő szándékkal hívták életre. Az Aktív Aranykor programsorozaton belül a közeljövőben tavaszköszöntő bált tartanak, valamint folyamatosan zajlik az önkéntes toborzás, a kortárssegítő-képzés és minden hétfőn gyógytornára várják az érdeklődőket.