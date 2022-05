A csapatbajnokság néhány évvel korábbi újraélesztésekor a klubok egyesületek indulhattak akár egyedül is, de alkothattak több egyesületből álló csapatokat is, ám akkor a megszerzett pontok eloszlottak a csapatot alkotó klubok között, így az eredményességi támogatás is. Ez inkább a kisebb egyesületeknek kedvezett. Az idén Győrben már a Zalaszám-ZAC is önállóan indult, végül a 11. helyet szerezte meg és éppen lemaradt a tizedik pozícióról, ami a későbbi debreceni országos döntőbe jutást eredményezte volna. Ettől függetlenül az egerszegiek értékes pontokat szereztek és több jó eredmény is fűződik a nevükhöz. Furulyás Lili például 100 m-en győzött, nyert a női 4x100 méteres váltó is, Muszil Ágnes, és Nagy Pálma szintén dobogós helyen hozta saját versenyszámát.



Furulyás Lili



A Zalaszám-ZAC versenyzőinek eredményei. Nők. 100 m: 1. Furulyás Lili 11,92, 3. Nagy Pálma 12,24. 200 m: 2. Furulyás Lili 24,71, 3. Nagy Pálma 24,79. 400 m: 6. Muszil Ágnes 56,88. 800 m:

2. Muszil Ágnes 2:10,37. 100 m gát: 4. Röszler Dóra 14,49. 400 m gát: 7. Gyenese Zsófia 1:07,75. Diszkoszvetés: 8. Szőke Anett 34,13. 4x100 m: 1. Zalaszám-ZAC I. (Furulyás Lili, Nagy Pálma, Bognár Emma, Röszler Dóra) 48,11, 8. Zalaszám-ZAC II. (Bali Krisztina, Király Kira, Kovács Anna, Varga Eszter) 51,00. 4x400 m: 3. Zalaszám-ZAC (Bognár Emma, Király Kira, Gyenese Zsófia, Muszil Ágnes) 4:00,18.

Férfiak. 110 m gát: 4. dr. Bartalos Dávid 15,57, 7. Németh Benedek 16,13. Magasugrás: 6. Kótai Gábor 190. Hármasugrás: 5. dr. Bartalos Dávid 14,18.



Nagy Pálma



A felsoroltakon kívül pontot szerzett még: Czigány Levente, Világhy András, Magyar Dorka.

Edzők: Kámán Ferenc, Laczkó László, Bognár Szabolcs, Góczán István, Lengyák György, Raffai Péter.