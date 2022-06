Tulajdonképpen ideális időjárás fogadta a Zalaegerszegre érkezett atlétákat, hiszen nyár van, ennek megfelelően napos időben rendezték meg a vidékbajnokságot. Csak egyvalamiből volt egy kicsit „sok”, mégpedig a szélből… Ez ugyanis kissé megzavarhatta az indulókat, hiszen a célegyenesben hol oldalról fújt, hogy ellenszelet adott, illetve több sprintszám hátszélben zajlott.

A Zalaszám-ZAC viszont most is hű maradt önmagához, vagyis nem engedte el a vidékbajnokság kezét, amit immár évtizedek óta megrendez. Ezúttal péntekre esett a verseny napja, de nem emiatt jöttek el a vártnál kevesebben. Ebben leginkább most a nagyon sűrű versenyprogram a ludas, no meg, a hét végén felnőtt magyar bajnokságot rendeznek, így többen rápihentek már az ob-ra. Mindenesetre így is születtek jó eredmények. Ahogy röviden lapunk hasábjain már beszámoltunk róla, a férfi 110 méteres gátfutásban összecsapott az idei évben a két legjobb magyar eredménnyel rendelkező gátfutó, s kettejük csatáját most Eszes Dániel nyerte meg Szeles Bálint előtt. A női 100 méteres gátfutásban egerszegi siker született, hiszen a fiatal, ifjúsági magyar bajnok Röszler Dóra most felnőtt gátmagasságon futott és nyert. Érdekes lett volna, ha Kerekes Gréta is eljön, ahogy várták, de nem jött.

A többi számban volt, aki egyéni csúcsot javított, és volt, aki a Szuper Liga, illetve a Junior Liga számokban gyűjtött értékes pontokat az éves összesítéséhez.

ZÁÉV Kupa, országos vidékbajnokság. A győztesek és a zalai dobogósok. Fér­fiak. 200 m: 1. Majoros Ádám (UTE) 23,13, 2. Dávid Dominik (Zalaszám-ZAC) 23,79. 200 m (Junior Liga): 1. Cserkúti Máté (Zalaszám-ZAC) 24,78. 110 m gát (Szuper Liga): 1. Eszes Dániel (VS Dunakeszi) 13,70, 2. Szeles Bálint (Egri VSI) 13,85. Magasugrás (Szuper Liga): 1. Török Gergely (DSC-SI) 210. Diszkoszvetés (ifjúsági): 1. Takács Zsombor (Ócsa SE) 55,70, 2. Mózer Benedek (Zalaszám-ZAC) 46,80, 3. Horváth Kevin (Zalaszám-ZAC) 46,15. Diszkoszvetés (serdülő): 1. Kovács Lőrinc (Zalaszám-ZAC) 53,15.

Nők. 200 m: 1. Gyenese Zsófia (Zalaszám-ZAC) 26,24, 2. Király Kira (Zalaszám-ZAC) 27,06. 200 m (Junior Liga): 1. Muszil Ágnes (Zalaszám-ZAC) 25,66. 100 m gát (Szuper Liga): 1. Röszler Dóra (Zalaszám-ZAC) 14,42. 100 m gát (ifjúsági): 1. Schein Kata (Zalaszám-ZAC) 15,09. Magasugrás: 1. Bali Krisztina (Zalaszám-ZAC) 155, 2. Magyar Dorka (Zalaszám-ZAC) 150. Hármasugrás (Szuper Liga): 1. Hoffer Krisztina (TSC-Geotech) 12,10. 5000 m (Junior Liga): 1. Horváth Zoé (Szombathely ESE) 21:43,61.