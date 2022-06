A kánikulai hétvégén az atlétákra fontos feladat várt, hiszen az idei felnőtt országos bajnokság az esztendő legfontosabb hazai viadalának számított. Egyrészt a bajnoki érmek szempontjából is, de például a közelgő világversenyekre, válogatott viadalokra utazó csapatok összeállításában is fontos tényezők voltak az itt elért eredmények.



A Zalaszám-ZAC sportolói is készültek, akik közül többen még utánpótláskorú versenyzők. Mindjárt a nyitónapon a női 100 méteres síkfutásban Nagy Pálma verekedte be magát a döntőbe, ahol ellenszél is nehezítette az atléták dolgát. Nagy Pálma azonban 12,37 másodperces időeredménnyel a 6. helyen végzett. Az egerszegi sprinter 200 m-en nem jutott a döntőbe, ott volt viszont a legjobbak között klubtársa, Furulyás Lili. Az egerszegiek sportolója remekül versenyzett, 24,22 mp-es időeredménye a negyedik helyezéshez volt elegendő, ami egyben új egyéni rekordot is jelentett számára. Így elmondhatta: ő a legjobbját adta ki ezen az ob-n.



A 4×100-as tandem az ötödik



Az egyéni csúcsok sora pedig másnap is folytatódott. Zalai részről ekkor Muszil Ágnes készülődhetett úgy a női 800 m-es síkfutók között, hogy előzőleg ebben az évben folyamatosan fejlődött. Biztosan jutott tovább az időfutamból az egerszegiek középtávfutója, a másnapi döntőben pedig tényleg apait-anyait beleadott és végül az 5. helyen végzett. Időeredménye 2:09,33 perc, ami új egyéni rekord számára.



A Zalaszám-ZAC mindig is nagy hangsúlyt fektetett a váltókra, így az országos bajnokságra is ütőképes csapatokat állított össze. A női 4×100 m-es tandem Gyenese Zsófia, Bognár Emma, Nagy Pálma, Röszler Dóra összeállításban az 5. helyet szerezte meg az erős mezőnyben, 50,36 mp-es idővel. Az ob záró számában, a női 4×400 m-es váltóban is ott voltak az egerszegiek. A Gyenese Zsófia, Furulyás Lili, Nagy Pálma, Muszil Ágnes összeállítású négyes nagy harcot vívott a BHSE stafétájával a bronzéremért, de végül a fővárosiak 6 tizedmásodperccel előbb értek célba, így az egerszegiek 3:50,72 perces eredménnyel a negyedik helyen végeztek.



Edzők: Kámán Ferenc, Góczán István, Raffai Péter.

És a ZAC-nál erre a hétre is jut feladat, mindjárt szerdán Székesfehérváron, ahol a Magyarország–Csehország–Szlovénia–Szlovákia U18-as ifjúsági korosztály válogatott viadalát rendezik meg és két Zalaszám-ZAC-versenyző is címeres mezt ölthet magára. Röszler Dóra a 100 m-es gátfutásban, Gyenese Zsófia pedig a svédváltóban mutathatja meg majd tudását. További örömteli hír az egerszegieknek, hogy Röszler Dóra a hétvégi kerethirdetés után már biztosan utazhat az U18 korosztály Európa-bajnokságára Jeruzsálembe. Edzője Kámán Ferenc.