Mielőtt véget ért volna a labdarúgó NB I. legutóbbi sorozata, a ZTE FC már bejelentette, hogy június elsejétől Dragóner Attila, a korábbi ferencvárosi kedvenc és válogatott játékos lesz a klub új sportigazgatója. Dragóner Attilát nem kell bemutatni a magyar labdarúgásban. Egerszegi szerepvállalása hátteréről és terveiről kérdeztük.

– Hivatalosan valóban június elsejétől álltam munkába a ZTE FC-nél, azonban korábban már néztem a mérkőzéseket és egyeztettem Végh Gábor elnök úrral – nyitotta beszélgetésünket Dragóner Attila. – A klub első emberével egy hullámhosszon vagyunk abban a tekintetben, hogy egy gyors, agresszív, fiatalos futballt játszó együttest szeretnénk kialakítani, elsősorban magyar játékosokkal. Szenvedélyes focit szeretnénk, ez az elnök úr, Ricardo Moniz vezetőedző és az én habitusomhoz is illik.

– Egyelőre kettő új igazolást jelentett be a klub. Mikor gyorsulhatnak majd fel az események?

– Folyamatosan alakul a keret elképzelt összetétele, a kiszemelt játékosokat figyeljük, vizsgáljuk. A magyar szövetség iránymutatását betartjuk, ezt figyelembe vesszük a végleges keret kialakításánál, de függetlenül ettől is szeretnénk fiatal, meghatározó tudású játékosokat kinevelni. Sok ajánlatot kapunk, természetesen külföldről is, nekünk meg kell találni azokat a futballistákat, akik a leginkább beleillenek a mi filozófiánkba.

– Lehet, hogy nagy név is érkezik? Játékosszemmel most már vonzóbb csapat a ZTE, mint volt akár két éve.

– Nézze, van hogy nagy név érkezik egy csapathoz, de nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, ugyanakkor van, hogy egy addig kevésbé ismert futballista tesz le az asztalra olyan produkciót, amire mindenki felfigyel. Én csapatban gondolkodom, csapatemberekben.

– Mi tetszett meg Önnek az egerszegi felkérésben?

– Elsősorban az, hogy Végh Gábor elnök úr felvázolt egy olyan lehetőséget, ami számomra is szimpatikus volt. Tudom, hogy az egerszegi szurkolók mennyire csapatuk mögé tudnak állni, ha látják, hogy érdemes. Velük együtt képzelem el megvalósítani azt, amit elterveztünk, hogy a lehetőségekből kihozzuk lehetőleg a legtöbbet. Vannak minimális céljaink, de egészen biztos, hogy lesznek vágyaink is!

– Összeállt már a felkészülési program?

– Június tizenötödikén találkozik a keret. Az első napokban egészségügyi felmérések, vizsgálatok lesznek, de már Ricardo Moniz is itt lesz. Az érdemi munkát huszadikán kezdi a csapat, egy hét hazai felkészülés után egyhetes szlovéniai edzőtábor következik. Hét-nyolc felkészülési találkozót tervezünk, ezek egy kivételével már lekötöttek, s amikor minden véglegessé válik, akkor a klub honlapján nyilvánossá is teszi.

– Elárulná milyen emlékeket őriz eddig Zalaegerszegről?

– Hogyne, kettő is van. A fiam, Filip fél évet itt játszott a ZTE-ben, a másik kicsit régebbi. Meghatározó élmény volt annak idején itt játszani a Bozsik Péter vezette együttes ellen, amikor döntetlent játszottunk a Fradival és a ZTE ellenünk lett bajnok. Fantasztikus volt, ahogy a zalai drukkerek ünnepelték csapatukat. Mostantól abban bízok, hogy még több meghatározó élményem lesz Zalaegerszegen, és hasonlóan pozitívak.