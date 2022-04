Pénteken este a negyedik fogadta a nyolcadik helyezettet, és az első félidőben kialakult egerszegi fölény teljesen megérdemelt kétgólos előnyt eredményezett. A 32. percben Gergényi a bal oldalról hatalmas bedobással teremtett helyzetet, a labdát Mocsi megcsúsztatta, a hosszú oldalon pedig érkezett Lesjak, aki 6 méterről, kissé jobbról fejelt a kapuba, 1-0. A 45. percben Lesjak tört be a 16-oson belülre, mögötte Doka érkezett, aki összekoccantotta a bokáját.

Tajti büntetőjébe Szappanos beleért, de a labda a kapufa segítségével a háló bal oldalába jutott, 2-0. A második félidőre valamivel aktívabb lett az addig enervált Honvéd, és a 62. percben Sankovic felszabadítás közben eltalálta Nagy D. lábát. A megítélt büntetőt Lukic higgadtan, laposan helyezte a kapu bal oldalába, 2-1. Ezzel megszakadt Demjén Patrik nagy sorozata, de ez a 643 perces „gólcsend”, amíg érintetlenül megőrizte kapuját, akkor is emlékezetes marad számára. Egy vigasza lehet: csak büntetőből tudtak túljárni az eszén. A 68. percben egyenlített a Honvéd, de a VAR jelzett, és bizony, Kadiri lesen kapta a labdát, amiből az akció indult. A 85. percben Tajti remekül ugratta ki Spoljaricot, aki kissé jobbról, 12 méterről kilőtte a hosszú sarkot, 3-1.



A találkozó után Molnár Balázs, a ZTE FC megbízott vezetőedzője azt emelte ki, hogy csapata az előre megbeszélteket meg is tudta valósítani.

– Ha minden mérkőzésen szerzünk három gólt, akkor mindig elégedett leszek – mondta. – Külön öröm, hogy a cserék jól szálltak be, ez is kellett, hogy stabilizálódjon a futballunk a kapott gól miatt bekövetkezett átmeneti zavar után.

Nebojsa Vignjevic, a Bp. Honvéd vezetőedzője is elismerte: jobb volt a hazai csapat.



– Gratulálok a ZTE-nek, mely megérdemelten nyerte meg a találkozót. Az első perctől lehetett látni, hogy mit akar az ellenfél. Ha nincs Szappanos kapus a helyén, akkor ez katasztrofális mérkőzés is lehetett volna számunkra.

A találkozó egyik főszereplője volt Zoran Lesjak. Védő létére gólokat szerez, gólpasszokat ad, az a típus, aki soha nem „csalja” a futballt. Csoda, hogy az egerszegi drukkerek kedvence lett? És nem csak a ZTE, hanem a rivális csapatok hívei is elismerik teljesítményét. Lesjak péntek este is ünnepelt, méghozzá duplán. Sőt, mondhatjuk, hogy triplán.



– Fontos találkozó és 3 pont volt ez a csapat számára – mondta a mérkőzés után. – Az első félidőben rendkívül jól játszottunk. Nagyon remélem, hogy a következő mérkőzésünk is hasonló lesz. A hangulat nagyon jó volt, köszönhetően a szurkolóinknak. Helyzetünk kedvező a tabellán, most már azon is lehet gondolkodni, hogy a negyedik helyezést megszerezzük. Ha sikerülne és minden körülmény úgy alakulna, ez akár Konferencia-liga selejtezőt is jelentene a csapatunknak.

Zoran Lesjak megosztott velünk egy örömhírt is, Lui nevű kisfia születésével apuka lett.

– A mai gólomat neki szereztem, nagyon örülök neki!

Nem is csodáljuk.