Jól halad az új, katolikus óvoda építése Keszthelyen

Idén szeptemberben megnyitja kapuit Keszthely új, négycsoportos óvodája a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola tagintézményeként, tájékoztatott a veszprémi érsekség. A főegyházmegye leszögezte, ezzel nemcsak a város és a térség óvodai ellátásának színvonala nő, hanem megújul a Kiskastély műemléképülete és környezete, s e történelmi helyszín új funkciót kap. Jelenleg a Kiskastély műemléképületének homlokzatjavítási, vakolási, festési és belső burkolási munkálatai tartanak, az északi és déli szárnyban, a szerkezetépítést követően pedig a hideg- és melegburkolási feladatoknál járnak a kivitelezők, s az udvaron jól halad a kertépítés is. Ezt a beruházást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a kormány közös óvodafejlesztési programja finanszírozza. A Kiskastély épülete előtti, önkormányzati tulajdonban lévő zöld terület és a hozzá kapcsolódó parkoló is megújul, így széppé és rendezetté válik az épületegyüttes környezete is.