Hagyományos egytálétel kategóriában 7-en neveztek a répafőző versenyre, répás ételkülönlegesség 5 féle került a zsűri elé, répás rétes és répás édesség kategóriában pedig 4 finomság. A felhozatalban szerepelt még paradicsomos-csülkös, illetve Miklósfai babos répa, rakott répa, répás barátfüle répás brownie, prósza, illetve répás curry répás lepénykenyérrel is.

A hagyományos Répafőző Fesztivál programjaira 22. alkalommal várták az érdeklődőket. Fotó: Gergely Szilárd

A Répafőző Fesztivál meghatározó esemény Miklósfán

- A Répafőző Fesztivál azért nevezhető egyedinek Miklósfán, mert az alapanyag a kerekrépa, vagy tarlórépa egyedi eljárással készül, külön kovászt készítenek a savanyításhoz és ettől ízletesebb, mint más térségekben – mondta Radics Bálint, Miklósfa önkormányzati képviselője, aki azt is kiemelte az esemény kapcsán, hogy szerencsére a Covid 19 járvány sem tudta megtörni ezt a programot más eseményekkel ellentétben.

- Mindez annak köszönhető, hogy a fiatalok az idősebbekkel kiegészülve átvették a répafőző fesztivál lebonyolítását, sokan segédkeztek abban, hogy 600 adag répaétel elkészüljön és az ide látogatók jól érezzék magukat fesztiváli környezetben. Ez mutatja, hogy a rendezvénynek van létjogosultsága és folytatjuk tovább, ragaszkodunk a gyökereinkhez.

Fotó: Gergely Szilárd

A kerekrépa érték

A rendezvényen jelen volt Nagy István agrárminiszter, aki méltatta a Répafőző Fesztivált és úgy üdvözölte Miklósfa közösségét és a vendégeket, hogy köszönettel tartozik a helyieknek, hogy elindították annak idején a fesztivált és nem úgy tekintettek a kerekrépára, hogy az a régi világ szegénységének a jelképe, nem rejtették ezért el, hanem rájöttek arra, hogy ez érték.

-A hungarikum mozgalom pontosan ezért alakult – hangsúlyozta. - Azzal a céllal, hogy a helyi közösségek találják meg azokat a dolgokat, rájuk jellemző akár tárgyi, gasztronómiai, vagy kulturális értékeket, amelyek arra a kisebb, vagy nagyobb tájra igazán jellemzőek. Nem véletlenül nevezték ezt a vidéket, a települést répásnak. Az az érték, hogy Önök ezt ünneppé varázsolják, ez feltámasztja az egész kerekrépa termesztésnek, fogyasztásnak a lehetőségét.

Fotó: Gergely Szilárd

Egészséges és sokoldalúan felhasználható

Arról is beszélt, hogy a kereskedelmi üzletláncban mennyi kuriózum zöldség és gyümölcs található, ezek sokszor más kontinensekről érkeznek. Miért ne férne el ott a kerekrépa is, miért ne lehetne divatot csinálni belőle újra s felhívni a figyelmet, hogy ez egy nagyon egészséges zöldség és számos étel készülhet belőle? – tette fel a kérdést, majd úgy folytatta, hogy a kerekrépa termesztése mezőgazdasági szempontból is fontos, mert bár mára elfelejtették a másodvetést, pedig nem véletlenül tarlórépa a neve, a tavaszi aratás után vetették el és őszre kifejlődött.

Fotó: Gergely Szilárd

A helyi örökség része

Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője pedig azt emelte ki megnyitón, hogy a miklósfaiak generációról generációra ápolják örökségüket és példát mutatnak, hogyan lehet ezt megerősíteni, továbbadni a fiataloknak.