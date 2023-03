Dr. Lajkó Mihály egyesületi elnök elmondta: érdemes lesz idén is kilátogatni a rendezvényre, hiszen a répás finomságok kóstolása mellett színes kulturális programok, kézművesvásár is várja a vendégeket. A Miklósfai Szirének és Szikrák Néptáncegyüttes műsora mellett érkezik Auth Csilla, a napot pedig a Strong zenekar utcabálja zárja. A rendezvényre - a 14 év felettieknek - 1500 forint lesz a belépő, amelyből 1000 forint lefogyasztható.

– Nevezni idén is a megszokott három kategóriában - hagyományos répaétel, különleges répaétel, édes vagy sós répás sütemény, vagy rétes - lehet – vette át a szót Pintér Tuboly Kinga, a Mindenki Háza vezetője. – A nevezni kívánt ételekből 1-1 adagot a verseny napján 10-14 óra között lehet leadni a helyszínen, amit 5 fős szakmai zsűri értékel. Az előnevezésről bővebb információt kaphatnak az érdeklődő csapatok a www.miklosfa.hu weboldalon.

Radics Bálint, a városrész önkormányzati képviselője hozzátette: ha az időjárás engedi, akkor idén a rendezvényt részben szabadtéren tartják a Mindenki Háza udvarán, ahol az elmúlt időszakban egy pályázat eredményeként fedetté tették a padok és asztalok által elfoglalt területet.

- A pályázat részeként lehetőség nyílt minőségi jelmezek beszerzésére is, hogy a városrészben hagyományos decemberi Mikulás-program is minél színvonalasabb lehessen, illetve ha kis mértékben is, de a Mindenki Háza fenntartási költségeihez is hozzájárul a pályázat - hangsúlyozta a képviselő.