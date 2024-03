Az eseményen Baumgartner Dubravko, a házigazda intézmény igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, megjegyezve azt is, hogy a Galéria és Múzeumnak ez az idei első olyan tárlata, amely a várban kap helyet. Magáról a pályázatról és a kiállításról a szervező Pannonia Fotoklub elnöke, Davor Dolencic beszélt.

- A Pannonia Reflections fotóművészeti szalon olyan nemzetközi projekt, amelyben a világ minden tájáról vesznek részt fotográfusok – magyarázta Davor Dolencic. – Rendkívül nagy értékkel, illetve presztízzsel bír, hiszen csak a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség, az Amerikai Fotós Szövetség és a Szlovéniai Fotóművészeti Szövetség védnöksége alatt és azok szigorú szabályai szerint valósítható meg.

A X. Pannonia Reflections pályázatra a világ 57 országából 411 alkotó összesen 6870 fotóval nevezett. A szervezők ezúttal is öt témát jelöltek meg, a két általános (szabadon választott színes és szabadon választott monochrom), illetve a már megszokott „Víz” témakör mellett ezúttal az „Emberek” és a „Minimalizmus” szerepelt. A zsűri tagjai – a szlovén Jure Kravanja, a horvát Zvonko Radicanin és a Szerbiában élő Virág István – a közép-kelet-európai térség elismert fotográfusai közül kerültek ki. A pályázatra beküldött képeket a díjkiosztón Jure Kravanja értékelte, míg Magyar János, a város polgármestere arról beszélt, hogy a fotózásnak egyre nagyobb értéke lesz, Lendva pedig büszke lehet arra, hogy a legnagyobb szlovén fotóművészeti attrakciónak adhat helyet.

- A Pannonia Reflections azon ritka fotószalonok közé tartozik, amely valós kiállítást szervez a díjazott képekből, azokat nívós helyen mutatja be, s egy nagyon színvonalas katalógust is készíttet a fotókból – mondta lapunknak a Kanizsa Fotoklub elnöke, Varga Szilárd, aki szerint a Pannonia Reflections tíz éve alatt most érték el az egyik legjobb eredményét a zalai fotósok. Dr. Simán László ugyanis arany, Ujhelyi Zsolt ezüst, Varga Szilárd pedig bronz medált kapott. Rajtuk kívül elismerésben részesült Tollár Eszter és Bécsi Johanna, valamint a Kanizsa Fotoklub tiszteletbeli tagja, Eifert János is.