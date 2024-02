Minderről Baumgartner Dubravko, a Galéria és Múzeum igazgatója beszélt lapunknak. Elmondta: az intézmény igen gazdag programmal készül a 2024-es esztendőre, lesznek kiállításaik a lendvai várban, a zsinagógában és a Fő utcán található bemutatóteremben, de visznek egy tárlatot Muraszombat városába is. Készülnek kiadványokkal, s megrendezik a szokásos művésztelepeiket is.

– A kiállításaink sora tehát a zsinagógában kezdődik, a Rajzok című Gálics István tárlattal, amit a néhai művész születésének 80. évfordulója tiszteletére rendezünk meg – folytatta az igazgató. – Ehhez egy vaskosabb katalógust is kiadunk, amelynek szövegét Janez Balazic művészettörténész írta. Április 26-tól ugyancsak itt lesz látható az a kiállítás, amely a muravidéki és muraközi zsidóság 80 évvel ezelőtti deportálásának állít emléket. Ezt a korabeli fotókat, leírásokat és az egykor a térségünkben élt zsidók tárgyait bemutató tárlatot Boris Hajdinjak, a Zsidó Kulturális Örökségközpont igazgatója rendezi be. Ehhez a kiállítási anyaghoz korábban készült egy szlovén és angol nyelvű kötet, amelynek magyar fordítását a Lyndvamuseum sorozat következő számaként tervezzük megjelentetni. A zsinagógában lesznek láthatóak az év során a rédicsi származású, jelenleg Zalaegerszegen élő Varga Bálint rajzai, grafikái, valamint az a neológiai, körülbelül száz muzeális értékű zsidó imakönyvet bemutató tárlat is, amely Muraszombatból érkezik. Ez utóbbi egy csereprogram részeként kerül hozzánk, mi pedig a 450 éves lendvai könyvnyomtatásról szóló kiállításunkat visszük Muraszombatba.

A Galéria és Múzeum központi épületében, a lendvai várban a tizedik, jubileumi Pannonia Reflections fotóművészeti pályázat legjobb alkotásait bemutató kiállítás megnyitójával indulnak a programok, az előzetes tervek szerint erre március 29-én kerül sor. Ezt követi a Világhírű képzőművészet nagyjai Lendván elnevezésű sorozat újabb tárlata, ezúttal a bécsi fantasztikus realizmus egyik mestere, Ernst Fuchs műveit mutatják be. A művész rajzai, képei és szobrai egy németországi magángyűjteményből érkeznek a muravidéki kisvárosba. Ezt a tárlatot május 17 és október 31. között tekinthetik meg az érdeklődők, azt követően pedig a szlovén képzőművészet legnagyobb mesterinek munkáit állítják ki a várban. Baumgartner Dubravko hozzátette: a Galéria és Múzeum fő utcai bemutatótermében szintén lesz egy kiállításuk, ez a 120 éve indult lendvai ernyőgyártás történetét mutatja be. A Cilindertől az ernyőig című tárlat megnyitóját divatbemutatóval kötik össze.

– Megrendezzük a szokásos szimpóziumainkat is, a nemzetközi művésztelep már az 52. lesz, s ezúttal is bronzöntést tervezünk, amelynek alkotásaiból az ősz folyamán nyílik kiállítás a padlásgaléria egy újonnan megnyitásra kerülő helyiségében, a toronyszobában – sorolta tovább az igazgató. – A fiatal alkotók számára szervezett LindArt Junior művésztelepet pedig hetedik alkalommal szervezzük meg.

Baumgartner Dubravko tavalyi látogatottsági adatokat is ismertetett, mind mondotta, mintegy 25 ezren tekintették meg kiállításaikat, ami jelentősen meghaladta a 2022. évben regisztrált 17.500 főt. A látogatók körülbelül hatvan százaléka érkezett Magyarországról.