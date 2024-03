Fejlesztik a zalaegerszegi Csácsi Állatsimogatót és Állatotthont

Az elmúlt időszakban rengeteg változáson ment át a zalaegerszegi állatsimogató. Egy lelkes önkéntes, Dömötör János létrehozott egy közösségi csoportot az interneten, amelynek már több mint 1600 tagja van szerte az országból és külföldről is. A csoport célja, hogy önkénteseket toborozzon az állatotthonnak. Vannak, akik szabadidejüket áldozzák, vannak, akik anyagilag támogatják az állatsimogatót és vannak, akik szakértelmükkel segítik őket. Az elmúlt időszakban ez a lelkes közösség megvásárolt egy új területet, ahol az állatoknak nagyobb és korszerűbb életteret alakítottak ki. Új helyet és kifutót kaptak a lovak és a lámák, s itt él egy tehén, valamint egy szamár is. A most vásárolt rész folyamatosan újul és hamarosan vidámpark is létesül az idelátogató gyermekek számára, árulta el Kovács Zoltán, az állatotthon vezetője.