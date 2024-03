A bevonulásról Kátai Róbert alezredes, a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred alezredese, ezredparancsnok-helyettese beszélt. Elmondta: főként a Dunántúlról érkezett jelentkezők az adategyeztetést követően felvették a felszerelésüket és azonnal elkezdődött az alapkiképzésük, mely nyolc hétig tart majd. Az első öt hét alapkiképzésből áll, melyet egy adminisztrációs hét követ, amelyen az ünnepélyes katonai esküre készülnek fel, ezt követi újabb két hét lövész szakalapozó felkészítés.

Kátai Róbert alezredes szerint a Magyar Honvédség alapkiképzése összehozza az embereket és csapattá kovácsolja őket

Fotó: Szakony Attila

A Magyar Honvédség csapatot kovácsol össze

– Az alapkiképzés során szeretnénk elérni, hogy egységet hozzunk létre, és csapatot kovácsoljunk ezekből az eltérő generációt képviselő jelentkezőkből – folytatta. – Az erő mindig az egységben rejlik. Fontos, hogy kialakuljon köztük egy olyan közösségi szellem, bajtársiasság, ami segíti őket abban, hogy végigmenjenek ezen az úton. A jövőben is segíti őket azokban a nehezebb, kihívásokkal teli helyzetekben, ami egy katona életét jellemzi. A Magyar Honvédség azon túl, hogy biztos megélhetést ad, a közvetlen kapcsolatokra is rávilágít. A mai világban nem túlzás azt állítani, hogy az online világban valósággal szétaprózódik a társadalom. A honvédségben fejlődnek a személyes kapcsolatok, barátságok alakulnak ki. Az alap- és szakkiképzéseket követően, ahogy teljes jogú tagjává válnak a magyar honvédségnek szerződéses vagy hivatásos állományban, akár missziós szolgálatra is lesz lehetőségük. Vagyis élményeket lehet szerezni, ez ugyanúgy érvényes az önkéntes, tartalékos állomány tagjaira is.