Az iharosberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet nemrégiben a horvát tűzoltó partner szervezete, a DVD Gorica-Grbasevec fogadta. Edo Pepelko parancsnok meghívására Ledniczky Miklós Jánosné elnök és Nagyné Ivanics Ibolya tag vett részt a horvát szervezet éves közgyűlésén. A két egyesület közötti baráti kapcsolat többéves múlttal rendelkezik, ápolása minkét fél számára fontos, hiszen szakmailag és emberileg is jól megértik egymást. A horvátok többször is jártak Iharosberényben a különböző rendezvényeken. Például a település legnagyobb kulturális, gasztronómiai ünnepén, a Gesztenye fesztiválon is képviseltetik magukat, sőt ígéretet tettek arra, hogy az iharosberényi borversenyre az idén neveznek is nedűket.