„Tisztelt támogatók! Március 23-án, szombaton lesz a tigrisek helyének átalakítása, ehhez kellene segítség, legalább 5-8 ember, kétkezi munkára. Minden anyag megvan, de az emberi erő az elkelne. Aki teheti és ráér, jelezze telefonon. Ez a legnagyobb munka és ez a legfontosabb elvégzendő feladat, ami az állatvédők szemében tüske, s leginkább zavarja őket. Már több helyről is hallani, hogy elviszik a tigriseket, amit persze nem tehetnek meg, mivel június 30-ig kapott haladékot a határozatban az állatsimogató arra, hogy a bővítést elvégezze. Addigra elkészülünk, gyertek! Köszönjük!” - olvasom a Facebook-csoportban megjelent üzenetet, amelyben az önkéntesek szervezője nem először invitálja a pártfogókat a csácsi állatsimogató területén újabb munkák elvégzésére.

Kovács Zoltán a csácsi állatsimogató tigriseivel

Fotó: Győrffy István

-Régóta jelentgetnek bennünket állatvédők a zöldhatóságnál! Tavaly év végén kijöttek hozzánk az ellenőrök s alapos vizsgálódás után 2023. december 19-én kelt határozatukban az állatkert működési engedélyének és az állatkert működésének felülvizsgálatáról rendelkeztek. Számos kifogást emeltek, egy sor olyan dolgot írtak elő, amit pótolnunk szükséges, illetve ki kell javítanunk – mondja Kovács Zoltán tulajdonos. Tőle és az állatkert pártfogói csoportjának létrehozójától, az önkéntes munkák szervezőjétől, Dömötör Jánostól mindezekről kértünk tájékoztatást. Tettük ezt azért is, mert a szóbeszéd szerint, az egyre látogatottabb kert bezárása is szóba került. Tegyük hozzá, Kovács Zoltán meghirdette az állatkert eladását is.

A csácsi állatsimogatóra szüksége van a város lakosságának

- Szeretnénk, ha ez nem történne meg, mert erre a létesítményre szüksége van a város lakosságának. Az állatkert működtetése nem könnyű, Kovácsék mindent a saját erőjükből hoztak létre, anyagi támogatást az államtól, vagy az önkormányzattól eddig nem kaptak. Pedig népszerűségükre bizonyíték, hogy az állatsimogató tavaly november elején tartott nyílt napja nagy siker volt. Olyan tömeg érkezett ekkor a Csácsi-hegyre, hogy az ide vezető út forgalmát is meg kellett változtatni, estére a látogatók száma meghaladta a kétezret. Ennek hatására hoztuk létre az állatsimogató önkénteseinek zárt csoportját a Facebookon azzal a céllal, hogy az előírt munkák elvégzésében konkrét kétkezi és anyagi segítsége legyen Zoliéknak. Az önkéntes segítők száma mára elérte az 1600-at. Óriási fejlődés történt az elmúlt pár hónapban az állatsimogatóban. Azóta minden hétvégén jöttek segíteni az önkéntesek. Persze, elhiszem, hogy a sok támadás miatt elment a kedve Zolinak az egésztől, de tudnia kell, nem hagyjuk magára, a látogatók sokasága is bizonyítja, szüksége van egy ilyen létesítményre a városnak. Öröm nézni a sok érdeklődő kisgyermeket a karámok, ketrecek előtt, amint rácsodálkoznak az állatokra, vagy kipróbálják a játékokat a kertben – mondja Dömötör János.

Új karámok a festői környezetben

Fotó: Győrffy István

A történet úgy kezdődött, hogy évtizedekkel ezelőtt "Bohóc" álmodott egy nagyot! De megszületett az elhatározás is, hogy ezt az álmot valóra váltja. A Bohóc, alias Kovács Zoltán megvásárolt egy elhanyagolt gázos terület a Csácsi-hegyen, majd a növényzet gyérítésével, gazolásával és a terep rendezésével megkezdődött a kert kialakítása. (A „Bohóc” jelző nem gúnyneve Kovács Zolinak, hanem a cirkuszi, ugyanis ő nagy cirkuszokban, hazánkon kívül Olaszországban, Németországban és a spanyoloknál is sikeres cirkuszi fellépő volt. Beszámoltam erről korábban a Zalai Hírlapban is, amikor erről írtam, láthattam a külföldi lapokban a produkciókról készül cikkeket. Zoli volt légtornász is, de a Bohóc szerepben érte el a legnagyobb sikereit.) Sok-sok idő és pénz ráfordításával, a család nélkülözésével, lemondással, rengeteg türelemmel és kitartással fejlesztette, s tette egyre népszerűbbé élettársával, társtulajdonosával, Hemera Mónikával az állatsimogatót, így jött létre az Állatkert, Állatsimogató és Állatotthon Egyesület.

Mára a Csácsi- hegyi kertben mintegy száznegyven állatot nézhet meg a nagyközönség:

vannak nagyragadozó vadállataik

más, egzotikus különlegességeik

és háziállatok is.

"Egyre jobban bővülnünk kellett"

- Az állatsimogatót 2014-ben nyitottuk meg, már akkor is volt saját majmunk, de mindezen túl rengeteg behozott, elhagyott, sérült állatot is befogadtunk, egyre jobban bővülnünk kellett. A gondunk akkor kezdődött, amikor 2017-ben egy állatvédő elkezdett ellenünk kifogásokat benyújtani, s ez csakhamar folyamatossá vált. Először hivatalosan feljelentés érkezett, hogy alacsony a kerítésünk, s arra köteleztek, hogy 20 centivel emeljük meg, majd azt kifogásolták, hogy a vadállatoknak kicsi az elhelyezési területük. Érdekes módon egyre több állatvédő csatlakozott a kifogásolókhoz, ami miatt a bíróságon próbáltunk védekezni. Kiderült, olyan állatvédőkkel állunk szemben, akik soha nem is jártak nálunk. Az egy egerszegi feljelentő mellett Békéscsabán, Szentendrén, Veszprémben, Szombathelyen, Ajkán élő feljelentő is lett. Volt egy állatvédő, aki online bírósági meghallgatást akart kérni, mert járóképtelen. Végül a tigriseink miatt durvult el a helyzet, mert azokat szeretnék megszerezni szerveződések, halljuk a szóbeszédből. Mindig igyekeztünk a jogszabályokat betartani, amelyek véleményünk szerint nem tiszták, keverednek az állami állatkertekre vonatkozó jogszabályok a magán, családi, minden támogatást nélkülöző kertekével. Az emlékkönyveink tele vannak olyan bejegyzésekkel, hogy azért jöttek el Egerszegre, mert minket szerettek volna látni – sorolja Zoli.



Elkészültek a szabályos feliratok – a kis láma nemrég született, de szülei is befogadott állatok az árnyas új kertjükben

Tény, a 2023-as évvégi zöldhatósági ellenőrzés számos kijavítandó feladatot írt elő az állatkert számára. A legnagyobb feladat a tigrisek ketrecének beltéri magasítása, alapterületének növelése, amelyre hamarosan sor kerül. A hatóság egyelőre felfüggesztette a tigrisek látogathatóságát is. Az erődítményszerű tigrisházak belső magasságát az előírás szerint egy méterrel kell megemelni, az alapterületét majdnem a duplájára növelni. Ehhez a vasanyagot az önkéntes támogatók megadták, hamarosan az átalakításnak is nekilátnak. Közben Zoli megvette az állatkert mellett lévő szomszédos két zártkerti, jobbára erdő borította birtokot. A fákat le kellett vágni, a tuskókat kiszedni a földből, s a terepet úgy kialakítani a karámoknak, hogy ott az állatok jól érezhessék magukat. Új bejáratot, parkolót alakítottak ki, ahol vidámparkba léphet a látogató, látványos körhinta és kisvasút fogadja a vendégeket. A kert alsó részén elpakolják a sok régi limlomot, gépet, elhasznált tárgyakat, hogy látványában semmi se zavarja legkényesebb kritikusaik szemét sem.

Dömötör János a tigrisek ketrecénél mutatja, hogy a meglevőn felül még egy méterrel megnövelik a ketrec belmagasságát

Fotó: Győrffy István

-Úgy látom, hogy az előírt feladatok 85-90 százalékát elvégeztük, sőt, emellett még több, saját szándékú bővítést is megvalósítottunk. A hatóság június 10-ig adott időt az általa előírt feladatok elvégzésére, addig ezekkel bőven végzünk – állítja Dömötör János.

Viszont, megjelent egy hirdetés is, miszerint eladó az állatkert.

-Igen, a hirdetést nem szüntettem meg, mert nagyon elegem lett. Sok évig Európában cirkuszoskodtam, számos barátom él ott, s amikor megtudták, mi van velem, többen is hívtak, menjek, segítenek, örömmel foglalkoztatnak. A hirdetés iránt is van érdeklődés, úgy is, hogy folytatnák az állatkert működését. Közben több magánállatkertet is megnéztünk itthon, olyanokat, amik meg sem közelítik a mi lehetőségeinket, mégis zavartalanul működhetnek. Ilyenkor megy el még jobban a kedve az embernek az egésztől. A sok siker mellett úgy érezzük, hogy ellenszélben vergődünk – fakad ki Kovács Zoltán.

- Zolinak látnia kell, hogy igen sok a támogatója. Az önkéntes segítőinek száma, akik készek kétkezi segítséget is nyújtani, elérte az 1600 főt. Ez azért óriási erő, s még tovább fog növekedni, mert május elsejére szervezzük a következő nyílt napot, amikor az eddiginél sokkal többen nézik majd meg a megújított, alaposan kibővített állatkertet. Addigra igyekszünk minden olyan kívánalomnak megfelelni, amire a zöldhatóság kötelezett bennünket. Remélem, Zoli is megnyugszik, mert nélküle s Mónika nélkül nem állatotthon ez a létesítmény – nyugtázza Dömötör János.