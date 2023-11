A zalaegerszegi Állatkert, Állatsimogató és Állatotthon ezen a napon ingyenes belépéssel kedveskedett a látogatóknak, akiket meg is vendégeltek. Akik pedig az állatokat is szerették volna etetni, a helyszínen vásárolt ételekkel ezt megtehették, fogyott is a felszeletelt alma a főbejárat közelében lévő pultnál. Az állatkert távolabbi, új részén kőzúzalékos sétányok készültek új kertekkel, melyekben férfiak igazgatták, egyengették a terepet. Itt találkoztunk Kovács Zoltánnal és társával, Hemera Mónikával, akik beavattak bennünket a bővítés céljába.

– Nemrég akácerdő volt itt. Mostanra kivágtuk a fákat, kiszedtük a tuskókat, s több egymás melletti kertet alakítottunk ki. A zöme munkát szinte magam végeztem a barátaimmal. A völgyből indulva lent, a mocsaras részen mocsári bivalyok lesznek, a feljebb lévő kertbe alpesi tehenek kerülnek, még följebb magyar tarka kap otthont, az azok feletti elkerített részbe fríz lovak lelnek otthonra. Mindezek előtt piknikezőt alakítunk ki vidámparkkal, pónilovakkal – vázolja a már jól láthatóan kialakult térség leendő funkcióit Zoltán, aki örömmel vált szót a kertek földhányásait egyengető barátaival, akiket egy-egy jó tányér étellel látnak vendégül fáradozásaikért. De nem csak férfiak serénykednek a hatalmas intézményben, az erdő szélén hölgyek gereblyézik az lehullott avart a fák alatt.

A tigrisekre mindenki kíváncsi volt

Fotó: Győrffy István

– Azért szerveztük ezt a nyílt napot, hogy lássuk, illetve láttassuk, mennyi embernek fontos az állatkert létezése itt, a csácsi dombok alján, a gyönyörű környezetben. Az ide vezető útról rálátni Egerszegre, a másik oldalon eljönnek a vendégek a Csácsi-hegyi kápolna mellett, rálátnak a Henye-hegyi kápolnára, az addig húzódó dombokra, majd ideérve kipihenhetik magukat az állatkert hűset adó fái alatt, mesés környezetben, sokak számára sosem látott állatok között. Rengeteget dolgoztunk azért az elmúlt években, hogy ez az állatotthon ilyen legyen. Most azért küzdünk, hogy az állatkert minősítésünket megvédjük. Van négy tigrisünk, amiket meg szeretnénk tartani, de ehhez kell az állatkerti besorolás, amellyel jelenleg is rendelkezünk, a mai nyílt nappal az ehhez szükséges megfelelést is szeretnék megtartani – fogalmaz Zoltán.

Látva az állatok ketrecei, kifutói körül sokasodó gyermekek és szüleik érdeklődését, önfeledt rácsodálkozását, meg sem fordul a fejünkben, hogy ez a kert valakinek is problémát jelentene. Egy személyes megjegyzés: kezdetektől gyakran jártunk az állatsimogatóba, láttuk gyarapodását, fenntartási nehézségeit, az itt dolgozók átlagon felüli erőfeszítéseit. Sajnos régi barátunk, Kaja, az első nagyvad, a hatéves oroszlán méhgyulladásban elpusztult, de itt maradt s láthatóan jól érzi magát a négy tigris és legalább száz társuk, mintegy harminc faj képviseletében. Az állatkertbe minden évben sok környékbeli elhagyott kis vagy sérült vadat is behoznak, ezek részére külön erdőt hagytak, hogy természetes környezetben nevelkedhessenek, élhessenek tovább. Mindezért hálásak az emberek, a látogatóik, akik nagyon messziről is elutaztak ide, hogy láthassák a Csácsi-hegyi állatsimogatót és állatkertet.