Érsekségi forrásból az oktatást segítő eszközöket vásároltak a keszthelyi Ranolderben

A fenntartó veszprémi érsekség jóvoltból tízmillió forint értékben vásárolt korszerű oktatástámogató eszközöket – köztük robotokat és interaktív táblákat – a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola. Dr. Udvardy György veszprémi érsek arról beszélt, a főegyházmegye fenntartóként vállalja, hogy oktatási intézményeiben biztosítja a legszükségesebb, a törvényben előírt feltételeket. Ám ezen túlmenően is partner minden olyan beruházásban, amely a rekreációt, vagy éppen modern szemléltetőeszközök beszerzését, s ezzel az élményszerűbb, a kor igényeinek megfelelő oktatást szolgálja. Ezt egy belső pályázati rendszer segíti. A főpásztor kijelentette, Keszthely fontos szerepet játszik a régió életében, s ezt segítik az egyházi beruházások is. Mint mondta, a most készülő óvoda, a Ranolder, illetve a premontrei gimnázium egymásra épülő rendszert alkot, amelynek nemcsak a fenntartása fontos, hanem a folyamatos fejlesztése is.