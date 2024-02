A házasság hete alkalmából Kiss László esperes-plébános, Péntekné Vizkelety Márta református lelkipásztor, Soborné Mosolygó Liám házassági és párkapcsolati terapeuta, valamint Kovácsné Fodor Andrea óvodapedagógus beszélgetett, s a résztvevők hallhatták az 55 éve házasságban élő Kasnyik György és felesége, Bereczky Klára, valamint az 51 éve jóban-rosszban egymás mellett kitartó Németh József és Piroska tanúságtételét is.

Soborné Mosolygó Liám emlékeztetett: a házasság hetét 20 éve tartják, angol keresztények és civil közösségek kezdeményezésére. Magyarország 17 éve csatlakozott. Ennek célja, hogy az emberek figyelmét a családra irányítsák, illetve segítsenek a frigyre készülőknek, hogy a házasságot örömmel éljék meg. E programsorozat szól azoknak is, akik kapcsolatukban éppen nehézségekkel küszködnek. A hazai mottó idén az volt: Állandó megújulásban, amit a hévízi szervezők kiegészítettek a „csak derűsen” jótanáccsal, hiszen így mindenki számára sokkal könnyebb és boldogabb az élet, tette hozzá a program fő szervezője.

Kiss László esperes, a Szentlélek-templom plébánosa a kerekasztalbeszélgetés előtt lapunknak elmondta, a katolikus egyházban a házasság szentség; Jézus Krisztus Máté evangéliumában tanít ezzel kapcsolatban: amit Isten összekötött, azt ember szét ne válassza.

– Az Úr minden szentségben segítő, vagy megszentelő kegyelmet ad az embernek, a házasságban az előbbit kapják a párok, akik ezzel felvértezve haladnak mindennapjaikban. Ez átvisz a nehézségeken, s megadja az együvé tartozás örömét – fogalmazott Kiss László, kijelentve: nagyon fontos a hit s annak megélése, hiszen az átlendít a nehézségeken, az esetleges válságokon is.

Péntekné Vizkelety Márta református lelkipásztor leszögezte, a Biblia alapján beszélhetünk a házasságról, amely egy férfi és egy nő szerelméből születik, akárcsak később a gyermek, a család.

– Ez társadalmunk alapja. Mi arra készítjük fel a párokat, hogy a házasságuk örökre – egész életükben s még azon is túl – tartson, és a mennyek országában is együtt legyenek. Ebben példát is szeretnénk mutatni személyes életünkkel. Titok nincs: a házasság a Biblia igéire alapul, s ezekben az Úr külön beszél a férjről és a feleségről. Előbbi a gondviselő, utóbbi pedig a segítő társ; a Szentírás szerint e szerepek várnak ránk – tanított Péntekné Vizkelety Márta.