Szulák Andrea esti koncertjére megtelt a kastély parkja Keszthelyen

Keszthelyen egy tucatnyi helyszínt kereshettek fel egyetlen jeggyel a Múzeumok éjszakája látogatói június utolsó hétvégéjén. A gyorsmérleg szerint több mint 4500-an „vándoroltak” a Balaton fővárosának kiállítóhelyei között, élővé, lüktetővé varázsolva a várost Szent Iván éjszakáján. Balatoni Múzeumban – a tárlatok látogatása mellett – kreatív sarok, előadás, monodráma és harmonikakoncert, a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen interaktív foglalkozások, verses-dalos tűzgyújtás és táncház is várta a vendégeket. A Szendrey Júlia Emlékszobában ezen az estén átadták a felújított ötödik termet, a Belvárosi Múzeumokban – vagyis hét kiállítóhelyen – pedig a vendégek például pedálos Moszkvicsokkal ismerkedhettek, látható volt a Keszthely nagyjai című tárlat, illetve Fekete István újonnan beszerzett relikviái is. A Nosztalgia múzeumban az „ős-írógép” mellett a legelső CD-lejátszót és magnetofont is megnézhették a vendégek. A Helikon Kastélymúzeumban a hat állandó kiállítás élményein túl nyitott kortárs alkotóműhely, lovasbemutató, előadás, illetve este Szulák Andrea és a Stúdio 11 Ensemble koncertje kínált kikapcsolódást, éjfélkor pedig látványos fényjáték kezdődött. Ezen a napon új időszaki kiállítás is nyílt, amely trópusi rovargigászokat mutattak be.