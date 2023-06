A zászlófelvonás, majd az ünnepi szentmise után a Fő téren Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, országgyűlési képviselő felidézte Keszthely történetének meghatározó eseményeit, személyiségeit, emlékeztetve: a város és annak mindenkori polgárai fontos szerepet játszottak a magyarság történelmében.

A politikus szerint a keszthelyi csoda megjelenik az épített és szellemi örökségben s a közösség erejében is, és minderre alapozva fontos, hogy a helyiek itt otthon érezzék magukat, az ide látogatók pedig szép, élhető és barátságos várossal találkozzanak, és mindez a jövőben is így maradjon – „a lélekre alapozva, amely összetartotta, megerősítette s a jövőben is záloga lehet Keszthely épülésének, fejlődésének”.

Nagy Bálint államtitkár, a város és térsége országgyűlési képviselője személyes hangvételű köszöntőjében kiemelte, szülővárosa számára és sokaknak az „ősi gyökereket, a biztonságot adó otthont és a jövő lehetőségeit, egy új élet helyszínét” jelenti. Emellett azt is: „ugyanazt a nyelvet beszéljük, amikor a Balatonról, a kastélyról, az egyetemről, a Fő térről vagy a Helikonról beszélünk, s ugyanaz a büszkeség van bennünk, amikor a Festetics örökség, a Fenyves allé s a Balaton keszthelyi öble kerül szóba”.

Az idei kitüntettek. Ők is „várossá teszi a várost, barátokká az ismerősöket, közösséggé a polgárokat” (Fotó: Halász Gábor)

Mint mondta, minden város életében vannak nehezebb időszakok, „ám ezek azért kerülnek utunkba, hogy legyőzzük azokat, és ehhez mindenkire szükség van”. Hangsúlyozta: Keszthely büszke lehet az itt élőkre, hiszek ők azok, akik „várossá teszi a várost, barátokká az ismerősöket, közösséggé a polgárokat”.

Manninger Jenő polgármester leszögezte: a várospolitikát a történelmi örökségre és az identitásra építik, majd az idei évfordulósok előtt tisztelgett, hiszen „Petőfi születésének 200. évfordulóján Keszthely szülöttére, Szendrey Júliára is emlékezünk”. A hajdani szerelmesek tiszteletére ebben az évben szobrot állítanak a városban, mert „Ez a romantikus szerelem illik Keszthelyhez”, tette hozzá, majd sorolta: Csik Ferenc olimpiai bajnok 110 éve, Kacsóh Pongrác zeneszerző pedig 150 éve született.

Történelmünk nemcsak egy múzeum falai közé valók, hanem annak megélése és ápolása a közösség erejét is növeli – fogalmazott a városvezető, aki a jövő terveiről, beruházásairól is beszélt.

Ezt követően átadták a város kitüntetéseit. A díszpolgári címet idén dr. Iglódi Endre kapta, a Keszthely Városért-elismerést dr. Andor László és Palágyi Árpád vehette át. A turizmusért végzett munkájáért Szántó Évát tüntették ki, Keszthely szolgálatáért dr. Szecsei-Nagy Klára, Horváthné Kovács Zsuzsanna, dr. Makacsek Ágota és dr. Baráth István, az egészségügyben nyújtott teljesítményéért pedig dr. Donkó Imre részesült elismerésben. A Keszthely Város Szociális Ellátásáért-kitüntetést a Szivárvány bölcsőde kapta.

A város születésnapjára ezúttal is megtelt a Fő tér

Az ünnep fényét a Festetics György Zeneiskola együttese, a Helikon Kórus, valamint a kőszegi Concordia Kórus emelte, a műsorvezető Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész pedig Reményik Sándor Csendes csodák című versét adta elő, amelynek záró sorai útmutatást adnak a jövőre: „Ne várj nagy dolgot életedbe, / Kis hópelyhek az örömök, / Szitáló, halk szirom-csodák. / Rajtuk át Isten szól: jövök.”