Gulyás Eliza könyvtáros 9.15-től Érdekes is lehet az ismerkedés egy nyelvvel? címmel tart játékos angolfoglalkozást óvodásoknak, illetve 1. és 2. osztályosoknak. A zenehallgatás és a rajz is segítségére lesz a kicsiknek az angol nyelv megkedvelésében. A foglalkozás célja az idegen nyelv iránti érdeklődés felkeltése. Délelőtt 10 órától Kardos Ferenc könyvtáros tartja a Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű foglalkozást. Aki kezdő vagy alapszinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, akár egymaga vagy éppen kisebb baráti társasággal menne, szeretettel várják. A program zárásaként Virág Adrienn 10.30 órától klasszikus és kortárs papírszínházi meséket mutat be. Ez a program a mesehallgatásnak és mesenézésnek eddig kevésbé ismert világába repíti a gyerekeket.

A könyvtár még egyszer az évben kinyitja kapuit, méghozzá december 31-én vasárnap 19 órakor, azaz szilveszterkor. Ekkor tartják meg a batyus szilvesztert családi programokkal, melyre az asztalfoglalás miatt ITT lehet előzetesen regisztrálni. A jelentkezés a korlátozott hely miatt csak visszaigazolás után érvényes. A programon fellép a Szelindek zenekar, majd Tábori Imre és Farkas Tibor alkalmi duója igyekszik felperzselni a hangulatot.