Az elismerés hátteréről, az előzményekről és a további tervekről Tóth Renáta igazgatót kérdeztük:

– Először 2019-ben nyertük el a Családbarát Szolgáltató Hely védjegy bronz fokozatát. Ezt a minősítést akkor a megyei könyvtárak közül elsőként kaptuk meg. Nem véletlenül, intézményünk ugyanis nemcsak az olvasók és a felhasználói közönség felé elkötelezett, fontosnak tartjuk a vonzó munkahelyi feltételek kialakítását, s folyamatos megújítását is. E törekvés mentén 2020-ban ismét pályáztunk, s akkor már a Családbarát Hely és a Családbarát Munkahely elismeréseket is elnyertük. Ezeket a címeket 2022-ben megújítottuk, majd 2023-ban ismét benyújtottuk a pályázatunkat, melynek a Családbarát(ságos) munkahely a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban címet adtuk. Nagy öröm számunkra, hogy újra jól szerepeltünk a minősítésen, s azt gondolom, a védjegy amellett, hogy növeli a presztízsünket a munkaerőpiacon, a megkezdett munka folytatására is kötelez.

Oklevél és védjegy igazolja, hogy ez a munkahely továbbra is családbarát

Forrás: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Az igazgató hangsúlyozta, számukra a családbarát szemlélet kiemelt értéket képvisel. 54 munkatársuk között vannak kistelepülésen élők, illetve a megyeszékhelyen lakók is, sokan nevelnek egy, kettő, néhányan három vagy több gyermeket. Igényeiket figyelembe veszik, kéréseiket meghallgatják, a munkakörülményeket pedig úgy alakítják, hogy a családi élet és a munka egyensúlyba kerüljön. Elégedettségüket - az olvasókhoz hasonlóan - évente kérdőíves felmérésekkel monitorozzák. Az újabb címvédés a Deák-könyvtár számára ezúttal jelentős pénzbeli támogatást is hozott, amiből családos munkavállalóik számára az egészséges életmódot ösztönző programokat szerveznek majd. A tervezett rendezvények listáján egyebek mellett egészségmegőrző helyismereti túra, irodai jóga, pszichológiai előadás, diétás életmód-tanácsadás, valamint verses, zenés gyermekprogram is szerepel.