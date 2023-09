- Célunk, hogy egy fenntartható és hosszú távon is megújulni képes rendezvénysorozatot hozzunk létre - mondta Szolvik Szabolcs, a rendezvény szervezője. - Ennek keretein belül lehetőséget biztosítunk azoknak a nagykanizsai, vagy innen elszármazott elektronikus zenei előadóknak, akik a már ismert és befutott nevek mellett a rendezvényen való megmutatkozáson keresztül ismertségre tehetnek szert a szakmában. További fontos célunk, hogy más vendéglátókat és ezáltal újabb helyszíneket is bevonva, egy hosszútávú partneri rendszert alakítsunk ki, illetve, hogy a Fülemüle más helyi, regionális rendezvényekbe is bekapcsolódjon, mely további lehetőséget teremt a fejlődésre.

A Fülemüle elektronikus zenei piknik szeptember 16-án 16 órától a Plakátház udvarára várja az érdeklődőket. A fellépőkről, az esemény jelentőségéről és a kanizsai lokálpatrióták küldetéstudatáról Szolvik Szabolccsal beszélgettünk.