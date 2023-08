Az oviban két csoport van, az egyik a nagy/középsős, ahol már erőteljesen az iskolaelőkészítésre koncentrálunk - bocsátotta előre Csóborné Nagy Beáta, a Zalaegerszegi Montessori Általános Iskola, AMI és Óvoda intézményvezetője. Mint mondta, a munka egy teljes évet vesz igénybe, hiszen az a cél, hogy a gyermekkor ne különüljön el az iskolavárástól, hanem fonódjon össze. A kisebbeket 2,5 éves kortól fogadják, mert úgy gondolják, ez az az életkor, amikor már közösségbe kell kerülniük. A montessorisok előkészített, különleges módon berendezett teremben fejlődhetnek, ott kapnak játékokat, s választják ki az eszközöket, amikkel egy-egy tevékenységet önállóan végeznek el. Azt, hogy mivel foglalkoznak, a napindító beszélgetésből bontják ki. Mindennapjaikba a jóga, a sakk, a hangszerekkel való ismerkedés és a néptánctanulás is beépül, idegen nyelvként angolt vagy németet lehet választani, amit rendszeresen gyakorolnak. A tapasztalati úton történő tanulás kiemelt jelentőségű. Fontos a nevelés, a nyitott személyiség és a megfelelő önértékelés kialakítása is.

Napindító foglalkozás - középen Passa Anikó óvónő

Fotó: Szakál Eszter

Az oviban persze mindig vannak tematikus hetek, az évkörnek megfelelően. Nyáron például, a nyaralás után sokat beszélnek a vízi világról, az udvaron bogarásznak. Sok időt töltenek a természetben, hiszen a komplexum különleges, panorámás területen helyezkedik el. Az 1,5 hektáros birtokon van játszótér, füves terület, ami egyebek mellett lehetőséget biztosít a jógára és a körjátékokra. A farmon magas ágyásokban növényeket termesztenek, az udvari foglalkoztató teremben pedig kertpedagógiai foglalkozásokat tartanak. A gyerekek megtudhatják, hogy miből és hogyan lesz a termés, mindent meg lehet fogni, szagolni. Van egy kis tó is, ahol a vizes élővilágot szemléltetik, ebben halak és teknősök élnek. Az egyik új lakót éppen ottjártunkkor engedték be a vízbe. Ezt a részt is a tananyaghoz illeszkedve készítették el. Az állatokkal testközelbe kerülnek az apróságok, hiszen a farm nyuszik, kacsák, libák, és tyúkok otthona is. Két malacuk, Főni és Monti nagy kedvencei a kicsiknek. Az élőlényekre nem úgy tekintenek, mint egy állatsimogató lakóira, hangsúlyozta Csóborné Nagy Beáta, ezeket kifejezetten pedagógiai célzattal tartják, etetni, gondozni kell őket. Az intézményvezető elmondta: szívesen fogadják azokat a szülőket és gyerekeket, akiket érdekel a Montessori-szemléletű intézmény. A látogatás lehetőséget ad a személyes benyomások megszerzésére, s előnyös a pedagógusok számra is, akik így első kézből tájékozódhatnak a leendő növendékekről.