A tanulást támogató csomagok a matematikát, a természettudományokat, a műszaki tantárgyakat és az informatikát fedik le. A projektrégióba Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye tartozik. Magyarországon három intézmény, a Soproni Egyetem, az ELTE Savaria Egyetemi Központ és a nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola kapott új, tanulást támogató eszközöket.

– Az intézmények kiválasztásánál döntő szerepet játszott a központi hálózati helyzet. Tehát azok az intézmények kaptak csomagot, amelyek minél több másik iskolával kapcsolatban vannak, így egy kölcsönzési rendszernek köszönhetően több másik iskola is hozzájuthat a tárgyakhoz – mondta el Portschy Mónika, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. projektkoordinátora.

Az osztrák-magyar határon átnyúló projekt célja a különböző szaktárgyak gyakorlatiasabb oktatása, a nyelvfejlesztés, azaz a magyarországi német nyelvoktatás hatékonyabbá tétele, valamint a későbbi foglalkoztathatóság elősegítése.

– Szeretnénk már kisgyermekkorban megismerkedtetni a diákokat a régióban végezhető szakmákkal és a kapcsolódó tudományágakkal – tette hozzá Portschy Mónika, aki jelezte: a tárgyak között szerepel például a naprendszert bemutató szemléltető eszköz, különböző építőkészletek, kémiai kísérletek elvégzéséhez szükséges segédanyagok, valamint egy saját koncepciójú, nyelvi készségeket fejlesztő társasjáték is.

A projektet koordináló szervezet egyéb szakmai továbbképzéseket is tart pedagógusok számára, valamint további oktatási segédanyagokat fejlesztenek.