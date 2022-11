„Az, hogy az iskola – és benne a tanár – milyen volt, csak jó tíz évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni. A tanár nem is tudja – fogalma sincs –, hogy mikor hat igazán a növendékre, egy gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás félmondattal.” „Minden iskola csak annyit ér, mint amennyit a tanítója.” „A világ olyanná alakul, amilyenné a fiatalságot nevelik.” Magyar Ferenc tankerületi igazgató Németh Lászlótól, Szászy-Schwarz Gusztávtól és Jókai Mórtól idézett egy-egy gondolatot tegnap, a 270 éves alsópáhoki iskola beruházásavató ünnepén. Ezek, egybefűzve pláne, 2022-ben is aktuálisak, sőt, lehet: most igazán. Persze, csak az értheti, aki akarja, no meg van füle a hallásra.