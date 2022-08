Nagyrada szőlőhegye kiváló program egy túrához. Ha valaki meglátogatja e hegyet, biztos lehet benne, hogy nem csak a helyi borok aromája, hanem a Kis-Balaton lenyűgöző panorámája is elszédíti. A hegyről ugyanis kiválóan látszik a tó, az azt körülvevő zöld környezet és a Badacsony is, köszönhető mindez a kitisztult hegyi levegőnek. A hegyre több út is vezet, de a látnivalókban leggazdagabb a falun keresztül vezető út. Ezen keresztül tehetünk egy falubeli sétát és egy hegyi kirándulást is, megtekintve ezzel a helyi hegy pincéit és szőlőültetvényeit.