A beruházás elkészültéről a Zalai Hírlap 1982. augusztus 14-i száma már be is számolhatott: "Befejeződött a zalaegerszegi Dísz tér burkolása. A két hónapig tartó munkákat határidő előtt fejezték be a KÉV dolgozói, s így augusztus 20-án már itt kerülhet sorra az ünnepi nagygyűlés."

A Dísz-tér 1982-ben. Forrás: ZH-Archívum

Középen öt méter átmérőjű vízfelületet terveztek, aminek közepén Németh János plasztikája állt volna. Végül 1983-ban pályázatot írtak ki a képzőművészeti alkotásra, a döntéshez a lakosság véleményét is kikérték:

"Összesen huszonegy tervezet érkezett az ország művészeitől a zalaegerszegi Dísz téren felállítandó képzőművészeti alkotásra kiírt pályázatra. A szakemberekből álló zsűri november 10-én dönti el, melyik a legérdemesebb arra, hogy 1985-ben Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának századik évfordulóján felavassák a megyeszékhelyen. A zsűrizés után a pályaművek Zalaegerszegen is láthatók lesznek, a városi tanácson tekinthetik meg őket az érdeklődők. A bírálók véleménye mellett ugyanis megyénk lakóit is szeretnék megszavaztatni arról, melyik művet látnák szívesen a Dísz téren. A pályázók között — nagy részük fiatal alkotó — két zalai szobrász is akad, Szabolcs Péter és Fischer György."

(Zalai Hírlap, 1983. november 1.)

A végleges döntés aztán egy újabb pályázat eredményeként született meg, ahová a meghívott tíz művész közé a közönség által legjobbaknak tartott alkotók is bekerültek. A döntés értelmében két zalai alkotó, Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrász és Petényi Gyula építész közös munkája került a Dísz tér közepére:

"A plasztika, egy tízszirmú göcseji tulipán, a 100 éves jubileumot, a város fejlődését, felvirágzását szimbolizálja. A szirmok sötétebb bronzból készülnek, míg a körülölelt gömb aranyban játszik majd. Az egész mű körülbelül 3,5 méter magasan emelkedik a tér síkja fölé. Vízjátékban sem lesz hiány. A belső kisebb medencéből állandó túlfolyással csorog majd a nedű a kisebb rókába, s a virág tövéből, és bibéjéből is szökik majd a víz."

(Zalai Hírlap, 1984. július 18.)

A Dísz téri szökőkút avatóünnepsége 1985. május 10-én. Forrás: ZH-Archívum

23 évvel később, 2008. februárjában kezdődött meg a diszkút első teljes gépészeti felújítása, amelynek végén a szökőkút tulipánja áprilisban visszakerült a helyére. A beruházásra azért volt szükség, mert a több mint húszéves tulipános kút közműrendszere elavult, működés közben a víz egy része elfolyt, a csővezetékek rozsdásak voltak, s 2007-ben az elektromos rendszer is meghibásodott, emiatt le kellett állítani a szökőkút üzemeltetését.

Helyére emelik a Dísz téri szökőkút felújított tulipánját 2008-ban. Forrás: ZH-Archívum

A Zalai Hírlap 2008. április 24-i számában a felújítás részleteiről is olvashattak az érdeklődők, a díszkutat végül május 14-én üzembe is helyezték:

"Régi fényében csillog a Dísz téri szökőkút tulipánja. A teljes gépészeti rekonstrukció után tegnap visszakerült a helyére a bronzszobor, s a diszkót környezete is megújult. A tulipános díszkút, Szabolcs Péter szobrászművész és Pelényi Gyula építész alkotása Zalaegerszeg egyik jelképe. Huszonhárom éve avatták fel, s az elmúlt hetekben esett át az első nagy felújításon. A rekonstrukcióra a vízgépészeti rendszer meghibásodása miatt volt szükség, és azért, mert az idő a bronzszobron is nyomot hagyott. A felújítás során építettek egy szerelőaknát a kút alá, hogy ha legközelebb probléma adódik, a javításhoz ne kelljen leemelni a megtisztított tulipánt. A szirmok a csiszolásnak köszönhetően kapták vissza régi fényüket. Idővel veszítenek ebből, a gömb viszont sokáig csillogni fog, mert aranyfüsttel borították. A kútba beépítenek egy vízlágyító berendezést, amely megóvja a vízkövesedéstől. Az önkormányzat a felújításra szánt 21 millió forintból a díszkút környezetét is átformálja. A mészkő oszlopokra építendő pergolát növényekkel futtatják be, árnyékot adva a kút körüli padoknak. Szabolcs Péter elégedett volt a változásokkal, mint mondta: az átalakítás mindenképpen oldja a Dísz tér merevségét."

A belváros-rehabilitációs program keretében 2014-ben újabb beruházásra került sor, amely során a Dísz teret és a városháza előtti teret összesen nettó 228,8 millió forintból alakította át az önkormányzat, pályázati pénz és 101 millió forint önrész felhasználásával. A Dísz tér körül csökkentették a gépjárműforgalmat, a teret kiszélesítették, díszburkolattal látták el, zöldterületeket alakítottak ki és utcabútorokat helyeztek el. A közműveket kicserélték, építettek két fémszerkezetű pergolát, amelyet növényekkel futtatnak be. A térre húsz koros fát ültettek. A Dísz térről és a városháza előtti térről felszedett beton burkolatot a Zala Plaza mögött felőrölték, s az 1150 köbméter őrleményt felhasználták a terek alépítményeihez. A fejlesztésben 90 százalékban zalaegerszegi székhelyű, illetve telephelyű cégek működtek közre – számolt be róla a Zalai Hírlap 2014. október 10-i száma.