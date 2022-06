A helybéliek több év alatt már kitaposták azt az ösvényt, aminek helyén 13 méter szintkülönbséggel épül a sétány. A Kaszaházi út felől vegyes használatú lesz az alsó, 37 méter hosszú szakasz, az aszfaltozott burkolat biztosítja majd az ingatlanok gépjárművel való megközelítését, míg mellette gyalogosan is lehet közlekedni. A felső, 130 méteres szakaszon térköves, úgynevezett olasz-lépcső sor épül, kifejezetten a gyalogosok számára. A lépcső mindkét oldalán acélcső korlát és közvilágítás növeli a biztonságot, a meredek rézsűs szakaszon 20 méter hosszú növénytámfal véd a fölcsuszamlás ellen. Ezen kívül zárt csapadékvíz-elvezető rendszert is kiépítenek, amit a Kaszaházi úton lévő gerincvezetékre kötnek, tájékoztatott Németh Gábor önkormányzati képviselő, aki hozzátette: a településrészen egyre több az építkezés, s különösen a családosok számára fontos a buszmegállók megközelítése miatt a most épülő sétány.

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Balaicz Zoltán polgármester hozzátette, az önkormányzat évente mintegy 300 millió forintot tud költeni az utak, járdák, közterek rendbetételére, így a Kovács Károly Városépítő Program támogatása jelentős az itt élők számára.