Zöldfelületeket is kialakítottak, így új közösségi tér jött létre a város kapujaként is szolgáló piacon, amely évek óta töretlen sikerrel működik, és népszerűségét a környékbeli kézművesek, őstermelők, gazdálkodók kiváló minőségű termékeinek köszönheti, fogalmaz Papp Gábor polgármester, leszögezve: a fejlesztés eredményeként jelentősen javultak a körülmények – a megjelenés és a környezetrendezés tekintetében is.

– A korszerűsítés révén a Hévízi Termelői Piac illeszkedik a városképhez – szögezi le a település első embere –, ami növeli a helyiek, környékbeliek és turisták elégedettségét. Az is fontos természetesen, hogy az igényes környezet kialakítása élénkíti az érdeklődést, ami kedvez az őstermelőknek, kézműveseknek.

Papp Gábor kiemeli: „A hévízi termelői piac megújítása a hagyományok jegyében” című projekt eredményeként többfunkciós tér jött létre, amely szervesen kapcsolódik a korábbi belvárosi fejlesztésekhez és a további, Hévíz megújulását szolgáló projektekhez is.

A területet 2020. november 6-án adták át a kivitelezőnek, s bő egy év múlva, tavaly december 6-án, a műszaki átadás- átvétellel lezárult a munka. Idén márciusban pedig, a használatba vételi eljárást követően, átadták az új piacot az árusoknak és a vásárlóknak. A polgármester szerint a beruházással hosszú távon biztosítható a helyi termelők megélhetését jelentő piac működése, illetve fenntartható a hazai és külföldi kereslet.