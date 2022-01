- Rajzolni mindig is szerettem, művészeti gimnáziumba is jártam. Bátyám, aki piercingezett, kitalálta, hogy kezdjek el tetoválni és nyissunk egy családi vállalkozást. Nem igazán tetszett az ötlet, akkor még nem láttam benne a művészetet, nem éreztem identitást a szakma iránt. Ő viszont nagyon szerette volna, hogy belevágjak, ezért beszerezte nekem a szükséges eszközöket. Majd saját magán próbálta ki, csakhogy volt olyan rész, amit nem ért el. Áthívott, hogy fejezzem be rajta a tetoválását. Remegő kézzel álltam neki, de minél jobban haladtam, annál inkább megtetszett. Mindezek után elkezdtem rajta és az ismerősein gyakorolni, és onnantól nem volt megállás – kezdte történetét Kurucz István, zalaegerszegi tetoválóművész.

Egy tizenöt négyzetméteres szalonban kezdtünk dolgozni.

- Testvérem piercingezett, én tetováltam. Később átköltöztünk egy nagyobb helyiségbe, amit szintén kinőttünk, így végül 2016-ban kerültünk át Zalaegerszegen egy másik belvárosi szalonba, ahol azóta is minden nap dolgozom.

Legfontosabb számára a vendégek elégedettsége

- Munkám révén ők ajánlottak tovább, így pillanatok alatt beindult a vállalkozás. Azóta is nagyon szeretem a munkámat, ebben találtam meg az utamat. Mást el sem tudnék képzelni - mondta a tetoválóművész.

A minősített tetoválói oklevéllel rendelkező István munkáját Magyarországon és külföldön is egyaránt jól ismerik: vendégtetoválóként járt Angliában, számos expón és fesztiválon is részt vett, valamint zsűri tagként is szerepelt már Tetováló Expón. Ausztriából pedig egyre többen keresik fel, vendégeinek kétharmada külföldi.

Forrás: Kurucz István

- Sokféle tetoválást készítettem már, de a realista témákban érzem otthon magam. Persze, a tetoválási divat is változik. Most leginkább állatos tetoválásokat kérnek, mint például oroszlán, tigris, bagoly vagy farkas; de az órák, homokórák és a portrék is nagyon népszerűek. A képi megjelenésen kívül szinte mindig van mögöttes tartalom, vagyis a kért tetoválás a tetováltatónak mindig valamilyen különleges jelentéssel bír.

Forrás: Kurucz István

Forrás: Kurucz István

A fekete – fehér tetoválás nálam még mindig népszerűbb, mint a színes

- És tartósabb is. Én is ezt javaslom általában a vendégeimnek. Kész látványtervet nem szoktam készíteni, hiszen nem minden részlet kerül oda az adott testrészen, mint a sík papíron; továbbá szem előtt kell tartani az izomtónusokat, áramlási vonalakat is. Szeretek részről részre haladni a munkám során. Jellemző az is, hogy az emberek a már meglévő tetoválásukat szeretnék átalakítani, megváltoztatni vagy elfedni: ez esetben takarással alakítok ki új tetoválást nekik.

Forrás: Kurucz István

Forrás: Kurucz István

Régebben takarható felületre tetováltattak inkább, mint például a felkar vagy a vádli; olyan helyekre, amik ruhadarabbal könnyen eltakarhatóak voltak. Ma már ez is változott, az emberek bátrabbak lettek és inkább olyan testrészeket választanak, amik szembetűnőek vagy épp extrémebb a megszokottnál. Ilyen volt például egy hónalj tetoválás, de varrtam már nyakra, homlokra, fülkagylóra és különböző szeméremhelyekre is.

A higiénia hatalmas hangsúlyt kap a szakmában

- Ez nagyon fontos, a legapróbb részletekre is ügyelni kell. Ennek hiányában komoly egészségügyi problémák is kialakulhatnak a vendégnél, így erre kifejezetten nagy figyelmet fordítok. Természetesen az egészségügyi kockázatok elkerüléséhez csak én nem vagyok elegendő: a tetováltatóknak is be kell tartaniuk az utasításokat, főleg, ami a tetoválás utókezelését illeti. Erre mindenkinek külön felhívom a figyelmét és részletesen átbeszéljük, hogyan kell kezelni a tetoválást, miután elhagyta az illető a szalont – mondta a szakember.

A tetoválásoknak mindig meg lesz a maga felvevő közönsége, és valószínűleg a divatból sem megy ki egyhamar. Kurucz István, a Kemendolláron élő büszke édesapa 2008 óta, egészen fiatalon lett a művészet ezen műfajának szerelmese, és kezdte el benne életpályáját. Aki ismeri, tudja: szakmai sikereit és népszerűségét alázatos munkavégzésének és tehetségének köszönheti; ezt bizonyítja vendégeinek elégedettsége és az is, hogy a legtöbben „jó szívvel ajánlások” útján keresik.