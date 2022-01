A 166 kilós jószág feldolgozását Tóth Géza böllér irányította, a házi kenyeret is sütő kemencéknél Magyar László és Simonffy Imre munkálkodott, a toros káposztát a községi főzőversenyt korábban ezzel megnyerő bocföldei roma nemzetiségi önkormányzat készítette Kovács Kálmán vezetésével, a húsneműk utáni desszert pedig hagyományos kelt rétes volt. Utóbbi készítését Kerkai Jánosné, Illés Ferencné és Némethy Istvánné vezetésével elevenítik fel a bocföldeiek, akik szeretnék őrizni, továbbadni a falusi gasztronómiai hagyományokat. Erről szólt a közös vacsora kezdetekor Bakos Sándor polgármester, aki a munkálatokban oroszlánrészt vállalókat a közösség nevében meg is jutalmazta. Vigh László köszöntőjében üdvözölte a hagyományok őrzését, továbbadását célul tűző bocföldei törekvéseket, amely a megváltozott világban iránytűként szolgálhat a felnövekvő nemzedékeknek. Hogy legyen is új nemzedék, ahhoz a kormány a községek fejlődését segítő Magyar Falu Programmal járul hozzá, mondta, ebből a forrásból Bocfölde is részesült már. Örvendetes, hogy egyre több fiatal vásárol házat a zalai falvakban, jelezte a képviselő. A községet mintául állította a többi elé, hiszen itt példaértékű a falufejlesztést biztosító folytonosság, mivel az előző és a mostani polgármester együtt gondolkodva dolgozik a köz javáért.