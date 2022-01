- Abszolút nem a táncban képzeltem el az életemet, eredetileg orvos akartam lenni. Egészségügyi szakközépiskolában végeztem a tanulmányaimat, amikor rájöttem, hogy nem is szeretek annyira tanulni. Talán 17 éves lehettem, amikor egy buliban megláttam egy tánccsoportot, akik felléptek és nagyon felkeltették az érdeklődésemet. Utánajártam a dolognak, és kiderítettem, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Házban tartják a próbáikat. Egy barátnőmmel jelentkeztem, és felvettek. Mivel pont akkor vált ketté a tánccsapat, ezért nekünk döntetni kellett, melyik táncvezető csoportjába szeretnénk menni. Egyik táncoktatót sem ismertük, ezért – nem tudom miért – de Császár István csoportját választottuk. Ennek a csapatnak lett akkor a neve Albatrosz. Nagyon szerettem táncolni, a következő évben pedig már kaptam is egy kisgyerekekből álló csoportot, akiket nagy szeretettel tanítottam. Ott akkor tudatosult bennem, hogy a tánc lesz az életem része – kezdte történetét Ágnes.

Otthon ezt az elhatározást nem fogadták kitörő örömmel…

- De én hajthatatlan voltam. Befejeztem a középiskolát és szereztem egy ápolónői végzettséget. A kórházban három hónapig dolgoztam. Szerettem a munkámat, csak sajnos nem tudtam mellette táncolni. Így munkahelyet változtattam, és egy taxiállomás diszpécsere lettem. Éjszaka dolgoztam, hogy napközben tudjak táncolni, próbákra járni, fellépni. A későbbiekben jött egy másik lehetőség, így öt-hat évig egy játékterem alkalmazottjaként dolgoztam, ahol nagyon jó főnököm volt.

Az Albatrosz létszáma közben pedig egyre csak nőtt, így amikor 21 éves lettem, jött a lehetőség, hogy főállásban taníthassak...

Ágnes 2020-ban Zalaegerszegért Díjat kapott.Forrás: Seres Péter

Budapesten modern tánc oktatóit, Pécsen művelődésszervező szakot, Szegeden pedig pedagógiai asszisztenst végzett.

- 1991-ben el kellett hagynunk a Móricz Zsigmond Művelődési házat, így kerültünk be a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központba. Akkor a vezetőnk, Császár István teljesen váratlanul elhagyta a „fedélzetet”, otthagyta a tánccsoportot. Először azt hittem, csak viccel… Nem akartam, hogy ez az egész megszűnjön, így jött a gondolat: csinálom tovább én. És így is lett, vezettem tovább a tánccsoportot, a gyerekcsoportokat pedig egy kolléganőmmel ketten tanítottuk. Majd öt év múlva a VMK akkori igazgatója felvetette, hogy legyen művészeti iskola. Ez nagyon jól működött. 2011-ben azonban az akkori igazgatóval nem sikerült közös nevezőre jutnom, így az SZMK-ba költöztünk, ahol két év múlva továbbvándoroltunk a Rákóczi útra. Mivel az én szívem mindig is a VMK felé húzott, ezért nagyon boldog voltam, amikor a művelődési központ igazgató váltásakor sikerült visszakerülnünk és állandó próbatermet kaptunk.

Jelenleg több mint százötven a tanulóink száma, a legkisebbek négy évesek, de minden korosztály képviselteti magát.

Ági a mai napig táncol, fellép, oktat

- Sok sikert elértünk. Ezt a modern tánc műfajt nem sokan űzik, el is neveztem akrodance táncnak, ami az akrobatikus-, a modern-, és a színpadi látványtáncnak a keveréke. Rengeteg versenyre járunk, a Hevesi Sándor Színház ad otthont az évente megrendezésre kerülő estünknek, ahol meg tudjuk mutatni minden érdeklődőnek művészi hajlamunkat, tehetségünket. Nagyon büszke vagyok a gyerekekre, minden versenyen dobogós vagy dobogó közeli helyezést értünk el.

Szinte az egész országban ismerik őket, de jártak már többek között Kínában és Thaiföldön is

- Kína szenzációs élmény volt, gyönyörű helyeken jutottunk el. Nagyon sok országból érkeztek fellépő csoportok, és mint később kiderült, ez egy folklór fesztivál volt. Szerencsére vittünk magunkkal magyaros fellépő ruhát, amihez megfelelő modern táncot készítettünk, hatalmas sikerrel. Ennek köszönhetően ott kaptuk meg a következő felkérésünket Thaiföldre, ahová 2020 január végén mentünk.

Külföldi utazásuk alkalmával rengeteg élménnyel és díjjal tértek haza.

- Thaiföld számomra maga volt a paradicsom. Ott több csoportnak jutott egy autóbusz, mi az indiai fellépőkkel utaztunk együtt. Naponta háromszor léptünk fel folyamatosan, pár órát tudtunk csak aludni, de szerintem senki sem bánta. Hihetetlenül jól bírtuk, imádtunk ott lenni.

Rengeteg díjjal tértünk haza, csodálatos helyekre jutottunk el. Ez az élmény egy egész életre szólt.

- Hazaérkezésünk után újból elkezdtem a tanítást, de március 15 -én leállítottak bennünket a vírus miatt. Ez nehéz időszak volt, de szerencsére a gyerekeknek csak egy minimális része morzsolódott le.

Ágnes lánya, Hári Anna is az Albatrosz egyik tehetséges táncosa. Forrás: Seres Péter

Utána ismét belevetettük magunkat a munkába

- Kaptunk meghívást a Visegrádi 4 versenyre, amit magas pontszámmal megnyertünk, majd Szlovákia következett. Anna, a lányom, első helyezést ért el a Zegasztárt modern tánc kategóriájában, jelenleg pedig egy szerb versenyre készülünk. Úgy érzem, fantasztikus évet zártunk és nagy lendülettel vágunk neki a következőnek is – mondta az Albatrosz vezetője.