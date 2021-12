A főszervező- ötletgazdától, Deregi László tanártól, újságírótól megtudtuk: az összejövetelt második alkalommal rendezték meg, az első még a pandémiás korlátozások előtt volt. Idén ismét sikerült találkozniuk a nagykanizsai literátusoknak, az irodalomban járatos, írásban és kiadásban érdekelteknek.

- Két évvel ezelőtt azzal a céllal szerveztem meg az első találkozót ugyanígy, az adventi időszakban, hogy megismerjük egymás műveit, tevékenységét - válaszolta kérdésünkre Deregi László. - Akik akkor részt vettek a nagykanizsai találkozón, jó érzéssel távoztak, és tavaly már várták a folytatást, de életbe léptek a koronavírus- járvány miatti korlátozások. Ezért akkor elmaradt az összejövetel, most viszont megtarthattuk, s Czupi Gyulával, a Halis István Városi Könyvtár igazgatójával beszélgetve felvetődött, hogy a nagykanizsai szerzők valamennyi művét mutassuk be - így ezek most kikerültek egy több polcból álló sorra a könyvtárban.

A kínálatban természetesen helyet kaptak azoknak a szerzőknek az alkotásai is, akik már nem lehetnek velünk, gondolok itt például Pék Pálra vagy Szoliva Jánosra. Az esemény résztvevőit köszöntötte Czupi Gyula is, aki arról beszélt: a nagykanizsai könyvkiadás, irodalmi élet rendkívül pezsgő, amire méltán lehet büszke a város. A rendezvényen a helyi vers- és prózairodalomból adtak elő műveket, részleteket a Kanizsai Fiatalok Közösségének tagjai.