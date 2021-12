Balaicz Zoltán polgármester felidézte: a két önkormányzat megállapodása 1996. október 22-én köttetett, dr. Gyimesi Endre és Fodor Imre polgármesterek aláírásával. Kitért arra is, hogy a 2004- es, kettős állampolgárságról szóló népszavazás eredménytelensége után dr. Gyimesi Endre kezdeményezésére jelképesen zalaegerszegi polgárokká fogadták marosvásárhelyi honfitársainkat. Ez is jelzi, hogy a zalai megyeszékhelyet 17 testvérvárosa közül Marosvásárhelyhez fűzik a legerősebb szálak. Ez a kultúrák találkozását, egymás történelmének megismerését is jelenti.