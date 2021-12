– Azt gondolom, az okok között találjuk az elsősorban a terek rekonstrukciójához kapcsolódó forgalomszervezési intézkedéseket – válaszolta a szakember. – Arra gondolok például, hogy régen két-két útvonalon lehetett keleti irányból ki- és behajtani a Fő utcára, ez azonban most egyen történik, illetve gyakorlatilag a Huszti téri körforgalomra terhelődik rá a keleti városrész felől érkező bejövő forgalom majdnem teljes egészében. Maga a körforgalom is problémás: a 4 ágán 4 gyalogátkelőhely van – és a példa nem egyedi. Azt gondolom, a gyalogosoknak is kicsit változni kellene fejben: sokan körül sem néznek, a torlódó autók vezetőire pedig nem gondolnak, folyamatosan, egymástól leszakadva haladnak át a gyalogátkelőhelyeken, ahelyett, hogy megállnának, előzékenyen elengednének néhány autót, aztán pedig egyszerre többen kelnének át. Habár nem körforgalom, de ugyanez a helyzet a Vásárcsarnoknál is. Egyébként létezik megoldás, a jelzőlámpával kombinált körforgalom, ahol a lámpának két fázisa van: az egyikben a gyalogosokat, a másikban pedig az autósokat engedi át. Ez szerintem segítene a Huszti téri körforgalmon, s talán kevésbé torlódnának fel a Balatoni úton és a Fő utcán az autók. A másik: a belső elkerülő utak kialakítása előremutató lépés volt, de nagyon hiányoznak a külső elkerülők, melyek kivihetnék a városból a forgalom nagy részét. A 74-es és a 61-es elkerülők elkészültek, de a többiek még nem. Továbbá a Fő utca egysávosra történő szűkítése kapcsán keletkező, onnét eltávozó forgalom helyét sem sikerült jól megtalálni, mert a Rozgonyi, Zrínyi és a Kisfaludy utcákban is rendszeresen áll a kocsisor.