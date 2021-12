– Tavaly dolgoztak régészek a faluban, és feltártak római kori maradványokat, ami azt is jelenti: már abban az időben is létezett itt egy település, és valószínűleg tényleg járt itt Szent Márton – mondta a falu vezetője, hozzátéve: a legenda alapján a mai napig érkeznek zarándokok, akik imádkoznak a templomban vagy az ajtó előtt. – Kifejlődött egyfaj- ta kultusz. Azt mesélik az időseink, már száz éve is így volt, tehát nem új keletű a dolog. Szóval, tény- leg lehet, hogy ezt az utat Szent Márton is megtette, még egyszerű római katonaként.