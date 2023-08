Jövedelmezővé vált az édességeket árusító webáruház az adóhatósági ellenőrzés hatására. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatás szerint az inkriminált vállalkozás külföldről vásárolt egyebek közt édességet és kávét, majd webáruházon keresztül kínálta az árut, ám jövedelmet alig vallott be. A NAV munkatársai próbavásárlásként rendeltek néhány árucikket, hogy kiderüljön, mi lehet ennek az oka. A vizsgálat során a telephelyén is meglátogatták az ellenőrök és informatikai szakértők a gazdálkodót. A számítógépről a helyszínen lementett információkat, banki adatokat, EKÁER-bejelentéseket, online számlaadatokat és a futárszolgálat adatait is ellenőrizték, majd összevetették a revizorok. Mielőtt azonban megszülettek volna az ellenőrzés megállapításai, a társaság jelezte, hogy módosítani szeretné a bevallásait. Mivel az önellenőrzéssel javított adatok megegyeztek a NAV ellenőrzésében feltárt összegekkel, az eljárás folytatására már nem volt szükség. Több mint 20 millió forintot fizetett a kereskedő az állami költségvetésbe.