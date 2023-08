A külföldön vezetett számláról is behajtható a köztartozás, erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó-és Vámhivatal. Mint közleményükben írják, aki önként és felszólítás után sem fizeti meg köztartozását, az számíthat arra, hogy bankszámlájára inkasszó kerül, és abban sem érdemes bízni, hogy a külföldön vezetett számlák mentesek a hatósági eljárás alól, mert ez tévhit. A Magyarországon egyre népszerűbb, virtuális pénztárcát kínáló Revolut bankszámlára elhelyezett vagyonról is van információja a NAV-nak. Sőt előfordult már az is, hogy egy magyar állampolgár jelentős köztartozása miatt a NAV inkasszót kért a Revolut bankszámlájára a litván adóhatóságnál. A magyar költségvetést megillető összeg szinte teljes egészében meg is térült. Adóvégrehajtási szempontból ugyanis átjárhatók az országhatárok. Nemzetközi egyezmények és uniós direktíva értelmében a magyar illetőségű adózók pénzügyi számláiról automatikusan érkezik információ a NAV-hoz, amit az adóhatóság végrehajtási célokra is felhasználhat. Az elmúlt évben, 2022-ben 87 joghatóságtól érkezett adat csaknem 870 ezer, külföldön vezetett számláról. Friss adatok legközelebb szeptemberben érkeznek. Az államok közötti behajtási együttműködéssel eddig csaknem 300 behajtás iránti megkeresés indult a kapott számlainformációk alapján, amely több mint 63 millió forint költségvetési bevételt eredményezett. Mint jelentő pénzügyi intézmény, a Revolut is szolgáltat adatokat a litván adóhatóságon keresztül, így a behajtási jogsegély alól a Revolut-számlákra elhelyezett jövedelem, vagyon sem kivétel, hívja fel a figyelmet a magyar adóhatóság.