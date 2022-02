A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr.Pirger Csaba által ismertetett történet vádlottá lett főhőse egy 25 éves nagykanizsai férfi tavaly január 3-án éjszaka a dél-zalai városban egy Suzuki Wagon R típusú személygépkocsiba jutott be, mert nem volt az autó lezárva. A csomagtartóból ütvefúrógépet, fúrókalapácsot és különböző szerszámokat vett magához. A 83 ezer forintot érő zsákmányon rövid úton túladott 15 ezer forintért. Másnap, január 4-ére virradóan Nagykanizsán a Teleki utcai ABC mögött parkoló Ford Transit tehergépkocsinál próbálkozott, sikerrel, mert a bal első ajtó nyitva találta. A járműből szerszámgépeket vett magához és a 126 ezer forintot érő eszközöket nem sokkal később 10 ezer forintért ért adta el. Azzal is vádolják, hogy 2021. április 17-ére virradóan Nagykanizsán a Bartók Béla utcában egy Volkswagen Golf személygépkocsi csomagtartójából lopott el 400 ezer forintot meghaladó értékben szerszámokat, de még szemüvegeket is. A fiatal férfi az autóba a be nem zárt csomagtartó ajtaján keresztül jutott be, de amíg bent az utastérben kutatott, a csomagtér fedele bezárult, ezt kinyitni már nem tudta. Kijutása érdekében a vezető oldali ablakot kitörte, kimászott az autóból, majd újra kinyitotta csomagtartót és elvitt belőle mindent, amit talált. Az innen eltulajdonított holmik egy része a büntetőeljárásban megkerült. Még ugyanezen az éjszakán a Platán soron Ford furgonban nézett körül, mert a jármű oldalsó ajtaja nem volt bezárva. Egyebek mellett láncfűrészeket, különböző alkatrészeket pakolt össze, és miután a kocsiban megtalálta az indítókulcsot, úgy gondolta, nem gyalog viszi el a zsákmányt. A kocsival elindult, de az előtte parkoló járműnek ütközött, ezért inkább visszatolatott és gyalogosan távozott a lopott holmikkal.

A fiatal férfi ellen a nagykanizsai járási ügyészség lopás és jármű önkényes elvétele miatt emelt vádat.