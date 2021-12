Az akváriumot idéző, különleges fal érintésre megelevenedik, a Hévízi-tó gyönyörű látképe pedig testközelből tárul a látogatók elé. A nemzetközileg is közkedvelt hévízi installáció a koronaherceget is lenyűgözte, figyelmét felkeltette Hévíz városa mint turisztikai desztináció – számolt be a látogatás tapasztalatairól a Magyar Turisztikai Ügynökség, azt is megemlítve, hogy hazánké az első faszerkezetes épület, nemcsak a világkiállításon, hanem az egész Perzsa-öböl menti régióban.