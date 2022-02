Honfitársaink 86 százaléka tervez idén utazást, jellemzően Európában barangolunk. A többség (59%) ugyanannyi pénzt tervez utazásra, mint a koronavírus-járvány előtt, ennek ellenére az ár a második meghatározó szempont abban, hogy hová utazunk; a Covid-helyzet és az elérhető biztonságos úti célok összességében a válaszadók közel negyedénél befolyásoló tényező. A cseh Kiwi.com arra volt kíváncsi, hogy a magyarok hogyan utaznak idén, mik a terveik, mi alapján választanak úti célt és hogy milyen típusú utazásokat részesítenek előnyben.

Mint kiderült, a magyarok többsége országhatáron belül marad, az utazók fele Európát fedezi fel, és akadnak olyanok is (13%), akik másik kontinensre látogatnak.

A válaszadók többségének (59%) ugyanannyi az utazásra szánt költségvetése, mint a világjárványt megelőzően, közel harmaduk kevesebb, míg nagyjából minden tizedik ember több pénzből tervezi meg a kikapcsolódását.

Az ár fontos szerepet tölt be a döntésben, de azért még győznek a vágyak, amikor úti célt választunk – mutatják a reprezentatív felmérés adatai. Arra a kérdésre, hogy mi befolyásolja leginkább a döntésünket, hogy legközelebb hová utazunk, a legtöbben (tízből négyen) azt válaszolták, hogy olyan helyeket választanak, amelyeket régóta szeretnének megnézni. A fontossági sorban ezt követi a költségvetés, amelyet a válaszadók 22%-a jelölt meg. Összességében a koronavírus-járvány a válaszadók közel negyedének van hatással a döntésére: 15%-uk kimondottan a Covid-helyzettől függően dönt, míg 9% kizárólag az elérhető biztonságos úti célok között keresgél. Minden 10. válaszadót nem kimondottan a helyszín, hanem az utazás időpontja motiválja, így például a szünidőre, ünnepekre, hosszú hétvégékre fókuszál. Elenyésző arányban ugyan, de akadnak olyanok is, akiknek az időjárás a leginkább befolyásoló tényező a következő úti cél kiválasztásánál.

A többség biztonságosnak tartja az utazást, csak pusztán a válaszadók negyede aggódik a koronavírus miatt. Harmaduk egy hirtelen lezárástól tart leginkább, minden negyedik embert foglalkoztatnak a váratlan pluszköltségek, az esetleges járattörlések pedig minden 20. válaszadónak okoznak fejtörést.

A kutatás rákérdezett arra is, hogy általánosságban mi a fontosabb: a kiválasztott úti cél vagy a költségvetés. Összességében itt is nyert a választott úti cél a költségektől függetlenül (52%), de csak egy hajszálnyival előzte meg az árat (48%). A férfiak 53%-a ragaszkodik az úti céljához az ártól függetlenül, a nők körében pedig fele-fele arányban oszlik meg a jobb ár és az érdeklődés. Generációkat tekintve az Y generációnál jelentősen elgörbül a mérleg nyelve a jobb ár felé: a 26 és 42 év közöttiek 56%-ánál a jobb ár dönti el, hogy hová utaznak, és csak 44%-uk megy ártól függetlenül az áhított úti céljára.

És ha már álomutazások: rákérdezett a felmérés arra is, hogy ha bárhová mehetnének, és szeretnének is utazni, akkor a világ melyik távoli részét keresnék fel a magyarok. A listát magasan Észak-Amerika vezeti, az USA-ba és Kanadába utazna a válaszadók 38%-a, ezt követi Ausztrália és Új-Zéland (22%), majd Ázsia (17%). Közép- és Dél-Amerikába vágyik a megkérdezettek 12%-a, 6% az arab világot keresné fel, és akadnak olyanok is (3%), akik az Északi- vagy Déli-sarkot fedeznék fel.

A pihenést, wellnesst részesíti előnyben a magyarok nagyobb része (57%), kalandokat, felfedezéseket pedig a válaszadók 43%-a keres az utazásai során.

Korosztályokat tekintve kiemelkednek a harmincasok: ebben a korosztályban pusztán a válaszadók 35%-a vágyik kalandra, amikor utazást tervez. Őket követik az ötvenesek (39%), majd a negyvenesek (42%), a harminc év alattiaknál pedig fordul a kocka: ők inkább a kalandokra vágynak, amikor utaznak.

(A felmérés 1018 fő megkérdezésével készült 2021 decemberében, amely reprezentatív a magyarországi 18–59 éves, okostelefonnal rendelkezőkre kor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint. A kutatást a Kiwi.com megbízásából az Opinio Institue Kft. készítette.)