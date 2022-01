Túlzás nélkül állíthatjuk: a panoráma mindenütt kivételes. Most Zala megye déli részén, a Kis-Balaton szomszédságában a Nagykanizsától 25 kilométerre található Nagyradát és annak Szelemen-hegyét fedeztük fel.

Nagyrada az ország egyik legszebb területén helyezkedik el. Fekvését mindenképpen a táj változatossága jellemzi, ugyanis a vízi világ és a dombság, vagy ahogy a helyiek nevezik, „hegy” nyújtotta környezet egyaránt jelen van a településen. A környék jelentős turisztikai célpontjai közül kiemelkedik Zalakaros, de a Balaton, valamint Hévíz és Keszthely is elérhető közelségben fekszik. S mindegyik településre kiváló kilátás nyílik a két évvel ezelőtt, fából készült, 16 méter magas, háromemeletes kilátóból. A látogatókat az év minden szakában nagy szeretettel várják, hiszen nagyon sokan foglalkoznak szőlőtermesztéssel, melyből kivételesen finom borokat készítenek.

Rendkívül büszkék a 9,5 hektár nagyságú területtel rendelkező Kovács Ottóra. Kívülről a pincészete megőrizte a falusi kis borospincék látszatát. Szőlőfeldolgozásban mind a régi hordós, hagyományos módszer, mind a modern technológia jellemzi. A hely különlegessége, hogy nem elkülönített területén található a hegynek, hanem beolvad a szelemi-hegyi gazdák pincéi közé, így teljes programot kínál a kirándulóknak: hegyi séta és pincelátogatás kettősét. A séta után az idelátogatóknak lehetőségük nyílik pincelátogatásra és borkóstolásra. Kötelező kipróbálni a legnevezetesebb nedűt, melyet csak itt lehet megízlelni a hely szelleme miatt: a „Radai-rosseb” nevű bort.

A palackozott borok szinte megszólalnak, de számos bajra kínálhatnak gyógyírt. Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Ez a nedű olyan, mint Egernek az Egri bikavér.

Vendéglátónk, Kovács Ottó mélyen beleásta magát szeretett települése történetébe is. Kutatómunkájának köszönhetően kiderült: a községet körülvevő dombokon a szőlő­termesztés több évszázados múltra tekint vissza. Például egy 1532. augusztus 8-án írt levélben olvasható, hogy Szulejmán Kőszeg felé vonuló hadainak egy portyázó lovas csapata Radát is felégette és végigdúlta, a szőlőhegyi pincék is elégtek. Aztán húsz évvel később arról szóltak a feljegyzések, hogy a község – a szőlősgazdáknak is köszönhetően – összeszedte magát. Majd a Zalavári apátság 1568-as irataiból ismét kiolvasható: a szőlőt 200 fő gondozza. A későbbi dokumentumok szintén írtak a település és a szőlőhegy pusztulásáról, ám az is kiderült, hogy a visszatelepedést mindig a gazdák kezdeményezték.