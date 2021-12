A gyerekekkel foglalkozó szakemberek, óvónők, pedagógusok, gyermekpszichológusok, mozgásterapeuták javaslatai szerint inkább mozgást, idegrendszert, motorikus képességeket fejlesztő játékokat adjunk a kicsik kezébe, a statikus, „csak” nézni való babáknak nem sok hasznát veszik. Ezek között az öltöztethető változat szolgálja a gyerek értelmi, érzelmi fejlődését.

Szerencsére ma már a spe­ciális fejlesztőjátékok is tetszetősek, jól is néznek ki, nemcsak hasznosak. A család kedvence lehet például a mágikus homok, amely ezer színben kapható, jól formázható, de látványosan vissza is alakul egy idő után. Ezt hároméves kor felett javasolják, az alatt inkább olyan tárgyakat érdemes a kicsi keze ügyében hagyni, amit bátran a szájába vehet. Sokan szisztematikusan tiltják ettől a „tevékenységtől” a kúszó-mászó, totyogó kisembereket, holott a művelet komoly ismeretszerző módszer az ő korukban: a látás, hallás, tapintás mellett a szájukkal fedeznek fel anyagokat, ízeket, felületeket, nem beszélve arról a fránya fogzásról, ami eleve folyamatos, kényszeres rágásra készteti őket. Ha erőteljesen színes, vagy kontrasztosan fekete-fehér monokróm, sokféle textúrát mutató, gyömöszölhető, rágható, gyúrható játékokat vásárolunk, biztosak lehetünk benne, hogy boldog lesz, ráadásul jó sokáig lefoglalja magát vele az egyéves közeli családtagunk. A nagyobbak kaphatnak mondjuk beltéri hintáztató alkalmatosságot, hiszen a mozgásigényük kifogyhatatlan.