Válasszuk ki az év madarát – Az agrárterületekről három énekes fajt jelöltek a szakértők 2021-re

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) honlapján július 27-ig tart a lakossági szavazás, melynek célja, hogy közösen kiválasszuk, 2021-ben melyik faj viselheti az év madara címet idehaza. A három jelölt a cigánycsuk, a kis őrgébics és a sordély.

Mindhárom énekesmadár az agrárélőhelyekhez kötődik, ezért az ezeken folyó gazdálkodási gyakorlat indikátor madarainak is tekinthetők – olvasható az mme.hu cikkében. A nagytáblás, sok kemikáliát használó, intenzív kultúrák élőhely-átalakítása mindegyikükre negatívan hat. Ezért bármely madár kapja is a legtöbb szavazatot, általa 2021-ben fokozott figyelmet kaphat a mezőgazdasági területeken folytatható természetkímélő megoldások bemutatása.

Az MME honlapján természetesen be is mutatják a jelölteket, a laikusok számára is megkönnyítve a választást.

A cigánycsuk hazánkban gyakori; sík és dombvidékeken, fákkal, cserjékkel tarkított nyílt élőhelyeken, mezőgazdasági területeken, parlagokon, csatornapartokon, gyümölcsösökben fordul elő. Évente kétszer költ. A fészek helyét a tojó alakítja ki kis kaparással a talajon, a sűrű növényzet takarásában. A fiókákat mindkét szülő eteti. Vonuló madár, a telet a mediterráneumban és Észak-Afrikában töltik, de egyes példányok át is telelhetnek nálunk. Telelőhelyéről igen korán, legtöbbször már március elején visszatérnek első példányai.

A kis őrgébics nálunk a síkvidéki, bokrokkal tarkított területeket részesíti előnyben, elsősorban a Duna–Tisza közén és a Tiszántúlon, a Dunántúlon nagyon kis számban található meg. Rovarokkal, kisebb részben apró rágcsálókkal táplálkozik. Az egyik legkésőbb érkező és leghamarabb elvonuló madarunk, a telet Afrika déli részén tölti.

A sordély kifejezetten kötődik az agrárkörnyezethez, kedveli a mozaikos, kis parcellás, extenzív mezőgazdálkodás által kialakult területeket. Száraz vagy időszakosan vizes élőhelyeken telepszik meg, a mocsarakat, ártereket elkerüli. Elsősorban az alföldi, nyílt területek madara, de kisebb sűrűségben dombvidékeken is előfordul. Állandó madarunk, télen nagyobb csapatokba is verődhet.

Az internetes szavazás lehetősége július 27-én (hétfő) 12 óráig van nyitva mindenki előtt, a végén a legtöbb voksot kapott faj elnyeri a 2021 év madara címet.