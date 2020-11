Karcsi volt a legképzettebb zenész a csapatban – Így emlékszik zenésztársa Erdei Ottó Károlyra

Kedden adtunk hírt arról, hogy életének 56. évében elhunyt Erdei Ottó Károly, a 90-es évek legendás hírű zalai bulizenekarának, a Hit’s együttesnek alapító dobosa. Cikkünk megjelenését követően megkereste szerkesztőségünket a csapat billentyűs-énekese, Vörös István, aki további részletekkel szolgált a Hit’s működéséről, valamint néhai zenésztársáról.

Elmondta, hogy a Hit’s alapító tagjai már 1989 őszén összeálltak, s azonnal el is indultak a próbák, de az első fellépésükre valóban csak 1990 februárjában került sor. Megalakulásuk a zalaegerszegi Napfény étteremhez kötődik, ahol Erdei Ottó Károly és Porpáczy Rezső Rudolf, mint vendéglátós zenészek szórakoztatták a közönséget.

– 1989 őszén már tudtuk, hogy Karcsi és Rudi szerződését nem hosszabbítják meg, ezért is kezdtünk el egy új zenekart szervezni – magyarázta Vörös István. – A Napfényben a zenekar működésének kilenc éve alatt talán 3-4 alkalommal zenéltünk, ezért nem is lehetett a törzshelyünk, inkább úgy tekintünk rá, mint kiinduló bázisra. Elsősorban Zala és Vas megyében zenéltünk, de a Balaton-parton, Veszprém megyében, Somogyban, Fejérben is sok alkalommal játszottunk, továbbá Budapesten is többször előfordultunk. Gyakran fordult elő, hogy előbb játszottunk élőben hazai számokat, mint az a rádióban hallható lett volna, hiszen nagyon sok anyagot megkaptunk tesztelésre, ezekből a legjobbakat, a slágeresnek tűnőket kiválogattuk, s amire az adott dal kijött kislemezen, vagy a rádiók elkezdték volna játszani, nálunk már 2-3 hónapja műsoron volt. A sztárvendéges bulikat Zala és Vas megyében mi indítottuk el, személy szerint én szerveztem ezeket. Báli zenekarok esetében korábban sem divat, sem gyakorlat nem volt ez a megoldás. Az első sztárvendéges bulit 1990 őszén játszottuk a Napfényben, akkor Nagy Feró volt a meghívott. Azért neveztük így, mert a sztárvendég kifejezés ekkor még nem volt létező fogalom. Az első igazán nagy bulink pedig 1992 júniusának utolsó szombatján volt Őriszentpéteren, az Őrségi Vásár keretében, ahova a Manhattant hívtam meg. Ez sorsdöntő esemény volt, hiszen óriási teltházas buli volt, innen indultak be igazán a vendéges rendezvények.

Vörös István azt is hozzátette, éppen azért volt sikere a sztárvendéges fellépéseknek, mert a már említett tesztelés miatt a vendégek által énekelt dalok már ismertek voltak a közönségük számára, gyakorlatilag mindenki fújta azokat. A zenész szólt arról is, hogy miután a fellépéseket ő kötötte le, ő volt a Hit’s szervezője, ezért mindenki zenekarvezetőként tekintett rá, holott valójában demokratikus elveken és gyakorlattal működő zenekar volt az övék.

– Karcsi 6 éven át volt oszlopos tagja a zenekarnak, 1990. február 10-től az 1995 végén bekövetkezett kiválásáig, amikor megalakították az Oxigén zenekart – mondta néhai zenésztársáról. – Ő volt a legképzettebb zenész a Hit’s-ben. Vendéglátós zenészként 19 évesen B kategóriás előadóművészi jogosítvánnyal rendelkezett, később elvégezte az óvodapedagógus szakot, majd a Vienna Konservatoriumban szerzett jazz-dob tanár diplomát. Rengeteg tanítványa volt, előbb Zalaegerszegen, majd a jánoshalmai zeneiskolában, később a bajai és a bácsalmási zeneiskolákban tanított jazz-dob művésztanárként. Emellett nagy világjáró is volt, tenger- és óceánjáró hajókon zenélt évekig, így körülbelül 90 országban, valamint több neves hazai és külföldi formációban fordult meg a zene révén.

Vörös István egy eddig még titokban tartott tervükről is beszámolt. Mint mondotta, készültek a Hit’s megalakulásának 30 éves jubileumi eseményére, egy nagy bulit terveztek, ám a koronavírus járvány ennek is keresztbe tett.

– Sokat beszélgettünk és folyamatosan tervezgettünk, már tavasszal összeálltak nagyjából a dolgok – árulta el. – A vírus azonban nemcsak ennek, gyakorlatilag mindennek keresztbe tett. Amennyiben lesz lehetőségünk, most már Karcsi emlékének is ajánlva az eseményt, a későbbiekben azért meg fogjuk rendezni.

