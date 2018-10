ZTE KK a Falco ellen: A szezon (egyik) meccse következik

Bencze Tamás, a Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabda csapatának szakvezetője szerint nagyon készül együttese a szombati (19.30) Falco KC Szombathely elleni rangadóra, melyre nagyon sok zalai drukker is elutazik.

A ZTE KK együttese megnyerte mind a négy eddig mérkőzését és tabella elsőként várja a mindig nagyon várt Falco KC elleni összecsapást. Az NB I A-csoportjának 5. fordulójának rangadóján igazi parázs hangulat várható, nagyon sok nézővel mindkét oldalról.

-Együttesem nagyon készül, s minden meccs egy alkalom arra, hogy tegyünk valamit a végső céljaink elérésért – mondta el a Falco KC elleni találkozó előtt Bencze Tamás, a ZTE KK vezetőedzője. – Eddig hibátlan a mérlegünk, de ebben az is benne van, hogy szerencsés volt a sorsolásunk, na nem mintha ne kellett volna megdolgoznunk az eddigi négy győzelemért. Kivéve a TF elleni meccsünket, amit nagyon simán nyertünk, most viszont ahhoz a csapathoz utazunk, melynek az otthona két éve szinte bevehetetlen az idelátogató ellenfeleknek. Ez is mutatja a Falco KC erejét, amely nagyszerű csapat. Nehéz feladat előtt állunk, de jó egyensúlyt kell találnunk a védekezés és a támadások között és akkor lesz esélyünk a győzelemre. A szombathelyi együttes az új edző érkeztével egy agresszívabb stílusra váltott, vagyis fontos lesz majd az is, hogy lassítani tudjuk.

A ZTE KK-t nagyon sok szurkoló is elkíséri, hiszen elővételben 250 jegyet adtak el, és a helyszínen még 150 darab vendégjegy áll rendelkezésre a vendégek szektorába. Bencze Tamás erről is beszélt a derbi előtt.

-Plusz motivációt jelent az a tény, hogy ennyien elkísérnek bennünket – mondta a szakvezető. – Azt mondtam a fiúknak, hogy vannak fontos meccsek, aztán vannak meccsek, amiket meg kell nyerni, és van a meccs. A ZTE KK számára minden szezonban a Körmend és a Falco KC elleni ütközet tartozik ebbe a kategóriába. Különleges atmoszférája van ezeknek, s nem csak a szurkolóknak, de a klub vezetőinek és edzőinek is fontos, hogy milyen végeredménnyel zárul.