Remek tavasz hozta a ZTE-ZÁÉV bajnoki és Magyar Kupa-elsőségét

A ZTE-­ZÁÉV szuperligás női teke­csapata sikeres idényt zárt. A zalai lányok megvédték bajnoki címüket az ­SZL-ben, a világkupán bejutottak a legjobb négy közé és ott a negyedik helyen zártak, a Bajnokok Ligájában a legjobb nyolc között búcsúztak el, majd az idény zárásaként megnyerték a Magyar Kupát.

– A bajnokság előtt megfogalmazódott a csapat felé, hogy jó lenne megvédeni bajnoki címünket – hangoztatta Baján János, a ZTE-ZÁÉV edzője. – Akkor úgy véltem, a célkitűzésünk abban az esetben valósulhat meg, ha két vereségnél többet nem gyűjtünk be a szezon során, illetve nem lesz olyan csapat az ellenfelek között, amely kétszer le tud győzni bennünket. És ezt a két vereséget az ősz során „behúztuk”: idegenben a Győrtől és a Rákoshegyi VSE első csapatától kaptunk ki. Az ősz során a világkupán jól teljesítettünk, a legjobb négy közé jutásunk bravúrnak számított, igaz ott aztán már nem sikerült meccset nyernünk. Következett aztán a tavaszi idény, melynek során várt ránk egy BL-szereplés. Úgy vélem, a hozzánk hasonló tudású cseh csapat ellen nagyobb odafigyeléssel bejuthattunk volna a négyes döntőbe. A Szuper Ligában a tavaszi idény során biztosan hoztuk a kötelezőket, és a két rangadót hazai pályán. Igaz más csapatok is „besegítettek”, de tavasszal végig győzelmi kényszer alatt játszottunk.

A lányok elbírták a pszichés terhelést, és veretlenül, pontveszteség nélkül hozták le az idény második felét.

A ZTE ZÁÉV sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy csapatfa tekintetében jobban teljesítettek, mint tavaly. A másik döntő tényező volt, hogy a mérkőzések során mindig akadt több olyan játékos, aki átlag felett teljesített.

A sikercsapat – úgy tűnik – együtt marad a következő szezonra, legalábbis ez a céljuk a játékosoknak és a klubvezetésnek is. Olyan játékost lenne érdemes igazolni, aki egyértelműen a ZTE húzóembere lehet. A Szuper Ligában kevés ilyen mozdítható játékos van.

– Bírjuk a városvezetés támogatását, Zalaegerszeg azt várja, hogy a nemzetközi porondon is öregbítsük a település jó hírét – folytatta Baján János. – Minden bizonnyal az új idényben is indulunk a világkupán és a BL-ben is. Szeretnénk ismét jól szerepelni, olyan eredményt elérni, hogy a Bajnokok Ligájában is bekerüljünk a négy közé. A vk-szereplés meghatározza, hogy milyen sorsolásra számíthatunk a Bajnokok Ligájában. Az idei világkupát Németországban rendezik, nem a közelben lesz, mint tavaly.

A szakvezető elmondta: bár a Magyar Kupán nem volt kötelező az indulás, úgy érezték, friss bajnokként ott a helyük a mezőnyben. A kupában is bizonyították, hogy jelenleg a ZTE-ZÁÉV női csapata a legjobb Magyarországon.