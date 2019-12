Keszthelyről a világranglista élére? Igen, lehetséges!

Rangos elismerés jutott az idén Major Veronikának, a keszthelyiek olimpiai kvótás sportlövőjének. Pénteken Münchenben a Golden Target Awards díjkiosztóján köszöntik majd, mint a 2019. év 25 méteres női sportpisztolyos szám világranglista-vezetőjét. A díjat Nagy György, a Magyar Sportlövők szövetsége elnöke veszi át Major Veronika nevében, de a közeljövőben a világkupagyőztes sportlövő Keszthelyen veheti át az elismerést.

A Nemzetközi Sportlövő Szövetség (ISSF) az idei eredmények alapján összeállította az olimpiai számok világranglistáját. A győztesek között ott van Major Veronika, a BEFAG Keszthelyi Erdész LK világkupagyőztes, Európa-bajnoki bronzérmes, olimpiai kvótás versenyzője is. Akit kedden, a Magyar Sportlövők Szövetsége is az év legjobb magyar női sportlövőjének választott.

A kiváló sportlövő a 2019-es évet mindjárt úgy indította, hogy februárban Indiában, Új-Delhiben világkupát nyert a 25 méteres pisztolyos és a 10 méteres légpisztolyos számban, egyben olimpiai kvótát szerzett. Márciusban az eszéki Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett sportpisztolyban, majd áprilisban Pekingben egy ezüst (légpisztoly) és egy bronz jutott neki (sportpisztoly). A müncheni vk-t sérülés miatt kihagyta, majd a gyenesdiási rendezésű futócéllövő Európa-bajnokságon aranyérmet nyert.

Következett az őszi időszak, amikor Rio de Janeiróban Major Veronika újabb világkupa-győzelmet könyvelhetett el sportpisztolyban. A nemrég megrendezett világkupadöntőn, amit a kínai Putianban rendeztek, nem szerzett ugyan érmet, ám döntős volt, viszont így is a 25 méteres szám világranglista-vezetőjeként zárta az évet. A pénteki Golden Target Awards müncheni díjkiosztóján Major Veronika nem tud részt venni, ugyanis jelenleg a tengerentúlon aktív pihenőjét tölti, Münchenben Nagy György, a Magyar Sportlövők Szövetség elnöke veszi át az elismerést.

Major Veronikát viszont sikerült elérnünk, akit egyrészt a díjról és röviden erről az évről is kérdeztünk.

– Sok minden történt Önnel ebben az évben. Mondhatjuk, hogy pályafutása legjobb versenyesztendeje volt?

– Én is úgy érzem, hogy remek évet zártam, sőt, szerintem is mondhatjuk, hogy az eddigi legjobbat – válaszolta Major Veronika. – Örülök, hogy a felkészülésem jónak bizonyult, ez mindenképpen biztató előjel a tokiói olimpia előtti évben.

– Putianban, a világkupadöntőben döntős volt légpisztolyban és hetedik lett, sportpisztolyban nem jutott a fináléba. Elfáradt a szezon végére?

– Sportpisztollyal egy-két körrel valóban kevesebbet lőttem, mint általában, de még ez sem mondható rossz eredménynek. Egyszerűen a mezőny most jobban lőtt. A légpisztolyos döntőnek külön örülök, hiszen az elmúlt két versenyemen sajnos ez nem sikerült, mindig csak hajszállal maradtam le. Az alapverseny eredménye is biztató, hiszen az 579 kör a nemzetközi mezőnyben állandó döntős helyet jelent.

– A 25 méteres számban világranglista-vezetőként zárt és a Golden Target díjazottja. Mekkora elismerésnek tartja ezt?

– Személy szerint hatalmas elismerésnek tartom, talán még most sem hiszem el, hogy vilagranglista-vezető vagyok és elnyerhettem ezt a kitüntetést. Egyszerűen nagyon büszke vagyok, hogy ebben az évben ilyen jól helytálltam.

A közeljövőben pedig Keszthelyen méltó körülmények között köszöntik majd Major Veronikát ebből az alkalomból. Edzője, Keczeli Zoltán pedig mi másként értékelhetné tanítványa idei fantasztikus teljesítményét, mint úgy, hogy ez pazar sorozat volt.

– Az elmúlt időszakban a világranglistát mindig úgy állították össze, hogy abban az azt megelőző három év eredményeit vették figyelembe, ám ezen változtatott a nemzetközi szövetség – mondta Keczeli Zoltán, amikor erről kérdeztük. – Volt olyan eset is, hogy valaki egy gyengébb évvel is ott tudott lenni, ám a mostani szisztéma valóban az adott esztendő eredményeit és teljesítményeit tükrözi. Márpedig ebben az idei esztendőben Vera volt a legjobb a sportpisztolyos számban. Az a tény, hogy az idén ebben a számban ő vezeti a világranglistát Keszthelyről, számunkra egyfajta önigazolás is. Méghozzá az, hogy egy kis egyesületből és egy kisebb városból is el lehet jutni a világ legjobbjai közé, és ez komoly dicsőség. Éppen ezért szervezzük meg, hogy amint hazaérkezik Vera, itt Keszthelyen vegye át a szövetség vezetőitől a díjat, hiszen megérdemli.